Galaxy Z Flip'in Stokları Birkaç Saat İçinde Tükendi!

Türkiye'de 6 Mart itibariyle mağazada satışa çıkan ve satış noktalarından siparişle alınabilecek olan Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'in sipariş stokları tüketicilerin yoğun ilgisi sebebiyle saatler içerisinde tükendi. Samsung online mağazasından ve seçili noktalardan ön sipariş veren kullanıcıların telefonları 6 Mart'tan itibaren sipariş verdikleri noktalardan teslim edilecek. 6 Mart tarihi itibarıyla Galaxy Z Flip almak isteyen kullanıcıların stokların yenilenme tarihi olan 11 Mart'ı beklemesi gerekiyor. Kullanıcılar https://shop.samsung.com/tr/ adresine girip bilgilerini bırakarak, stoklar yenilendiğinde haber alabilir.
Katlanabilir camı ile türünün ilk örneği olan Galaxy Z Flip, gelişmiş kamera özellikleri ve Esnek Kullanım modu (Flex mod) sayesinde, fotoğraf ve videoların her açıdan çekilmesini mümkün kılıyor. Telefon, katlandığında avuca sığan son derece şık ve kompakt 6,7 inçlik ekranıyla oyun ve filmler için mükemmel bir deneyim sunuyor. Ayrıca serbest durma açısı özelliğiyle ekran otomatik olarak dörder inçlik iki kısma ayrılıyor ve böylece ekranın üst yarısında fotoğraf, yazı veya videolar görüntülenirken kullanıcı, ekranın alt yarısını kullanarak bu içerikleri kontrol edebiliyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Kullanıcılarımıza yepyeni deneyimler sunduğumuz Galaxy Z Flip, dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor. Bu başarımız, katlanabilir telefonlara yönelik sürpriz teknolojiler ve tasarım konseptleri geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir sonucu. Kullanıcılarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz." dedi.
Galaxy Z Flip için siparişler Samsung mağazalarında ve seçili satış noktalarında alınmaya devam ediyor. 6 Mart'tan sonra sipariş verenlerin telefonları 11 Mart'tan sonra sipariş verilen noktalarda teslim edilecek.
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