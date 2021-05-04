Galazy Z Flip 3 İçin Önemli Ayrıntılar, Yeni Sızıntı ile Ortaya Çıktı

Samsung'un, bu yıl Galaxy Z Fold 3 ile beraber Galaxy Z Flip 3'ü de piyasaya sunması beklenirken, bu 2 telefondan Galaxy Z Flip 3 hakkında bugüne kadar çok az şey duyduk. Galaxy Z Fold 3'ün ekran alt kamera ve S Pen desteği ile geleceği bilinirken, Galaxy Z Flip 3 için bugüne dek pek çok şey muamma idi. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Galaxy Z Flip 3 için sır perdesini aralıyor.
Galaxy Z Flip 3 ile ilgili ayrıntıları doğrulayan birkaç görüntü internet ortamında sızdırıldı. Samsung'un ürünleri için hazırladığı tanıtım videolarından alınmış gibi görünen bu görüntülerde, Galaxy Z Flip 3 farklı açılardan görünüyor.
Galaxy Z Flip'in izinden ilerlemeye devam eden Galaxy Z Flip 3, serinin tasarım çizgisine farklı bir hava katacak gibi görünüyor. Kapak ekranında güzelce harmanlanan 2 tonlu yaklaşımın tercih edildiği Galaxy Z Flip 3'te, kameraların yanında bir kapak ekranı da yer alacak. En az tam bir metin mesajının rahat şekilde görüntülenebileceği kadar büyüklükte olan bu ekran, böylece bildirim ve mesajları kapağı açmadan kontrol etme olanağı tanıyacak.
Ekranın yanında çift kamera kurulumu görünürken, telefonun ekranının da Gorilla Glass Victus ile korumaya alınacağını da söyleyelim.
Peki, Galaxy Z Flip 3 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz nasıl görünüyor? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.
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