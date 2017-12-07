Game Booster ile oyun performansını artırın!

PC'nizi yükseltmeden, çeşitli optimizasyonlarla daha fazla FPS almanızı sağlayan bu araçla tanışın!

Game Booster ile oyun performansını artırın!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung'dan Samsun'a Selam Geldi
Samsung Galaxy S9'un microSD Girişi Olmayabilir
Aileniz Meraklıysa, Face ID'ye Güvenmeyin!
Bilmeniz Gereken Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları
Canvas Infinity Pro: Çift Ön Kameralı Telefon

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir