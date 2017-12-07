Game Booster ile oyun performansını artırın!
PC'nizi yükseltmeden, çeşitli optimizasyonlarla daha fazla FPS almanızı sağlayan bu araçla tanışın!
Bilgisayarınızı yükseltmeden, oyunlarda biraz daha yüksek performans elde etmeniz Game Booster ile mümkün olabilir. Razer Game Booster, sistem kaynaklarınızı oyunlardan en yüksek performansı alacak şekilde optimize ediyor, böylece eski bilgisayarlarda bile daha yüksek FPS değerleri elde etmenize izin veriyor. Araç bunun için RAM'inizi temizliyor ve arka plan işlemlerini geçici olarak duraklatıyor.
Araç, oyun oynarken diğer programların sizi rahatsız etmesini engelleyebildiği gibi, oyunlardan ekran görüntüleri ve videolar yakalamanıza da olanak tanıyor. Oyun optimizasyonunu tek tıklamayla yapabileceğiniz gibi, sistem ayarlarında istediğiniz değişiklikleri de gerçekleştirebilirsiniz. Araç içerisinde oyunun sabit diskinizde yüklü olduğu kısmı birleştirme gibi bir işlev bile var.
Game Booster içindeki en yeni özellikler arasında Save Game Manager işlevine eklenen Microsoft OneDrive desteği de var.
İndirin: Razer Game Booster
Zeynel A. Öztürk
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