Game Factory Booster'ın 2. Dönem Başvuruları Açıldı

Her aşamadan oyun girişimlerinin başvurabileceği Google for Startups - Game Factory Booster programının 2. dönem başvuruları açıldı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen bu program, bu yıl da oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory ve Google for Startups iş birliğiyle oyun geliştiren ekiplere işlerini hızlı bir şekilde büyütme fırsatı sunuyor.

Game Factory Booster'ın 2.Dönem Başvuruları Açıldı

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