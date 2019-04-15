Game of Thrones Bu Gece Başlıyor!
Televizyon tarihinin, son yıllardaki açık ara en popüler dizisi Game of Thrones'un final sezonunun perdesi sabaha karşı açılıyor.
- Barış Terun
Televizyon tarihinin mihenk taşlarından biri konumundaki Game Of Thrones(Taht Oyunları) sekizinci sezonu ile ekranlara veda ediyor. Sadece Kuzey Amerika'da her bölüm onlarca milyon kişiye ulaşan ve dünya çapında yüz milyonları aşan bir hayran kitlesine sahip olan yapım; sabaha karşı 04:00'de yayınlanacak.
Kadrosunda; Peter Dinklage(Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau(Jaime Lannister), Lena Headey(Cersei Lannister), Emilia Clarke(Daenerys Targaryen), Kit Harington(Jon Snow) Liam Cunningham(Davos Seaworth), Sophie Turner(Sansa Stark) ve Maisie Williams'ın(Arya Stark) bulunduğu Game of Thrones'un yapımcılıklarını ise David Benioff ve D. B. Weiss üstleniyor.
Dünyaca ünlü yapım, George R.R Martin'ın aynı isimdeki karanlık-fantezi romanından uyarlanmış. George R.R Martin; gerek tembelliği, gerekse mizacı nedeniyle beşinci kitaptan sonrasını yazamayınca, dizi odak noktamız haline geldi. Game of Thrones, diğer fantastik eserlerden çok farklı. George R.R Martin; Yüzüklerin Efendisi'nin yazarını J.R.R Tolkien'i gerçekçilikten uzak olmakla suçluyordu. Martin, bol Oscar ödüllü Yüzüklerin Efendisi filmlerini de diline dolamış ve onları "Disney türevi anlamsız kurgular" olarak değerlendirmişti.
Artık tüm bunlar geride kaldı ve Martin, altıncı sezondan itibaren serinin üzerindeki hakimiyetini kaybetti. Yine de dizi, popülerliğinden bir şey kaybetmedi ve izlenme rakamlarını günbegün artırdı.
Game of Thrones'un son sezonu altı bölümden oluşacak: Bugün sabaha karşı 4:00'da yayınlanacak ilk bölüm 54 dakika sürecek. İkinci bölüm 58, üçüncü bölüm 60, dördüncü bölüm 78, beşinci bölüm 80 ve final bölümü 80 dakika uzunluğuna sahip olacak.
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