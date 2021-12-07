Game of Thrones'un Çekildiği Mekanlarda, Yeni Bir GoT Müzesi Açılıyor!

Game of Thrones biteli çok zaman oldu ama etkisi halen devam ediyor. Bunun son örneği de, Kuzey İrlanda'da, dizinin çekildiği mekanlarda açılması planlanan yeni bir GoT müzesi olacak gibi görünüyor!