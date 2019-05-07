Game of Thrones: Conquest, Para Basıyor!
TV dünyasında Game of Thrones fırtınası esiyor olabilir. Ama bu fırtına, belki de daha güçlü bir biçimde, farklı bir alanda da kendini hissettiriyor.
- Doğan Kürşat Aktaş
Eğer bir Game of Thrones hayranıysanız, muhtemelen resmi Game of Thrones mobil oyunu Conquest'ten haberiniz olmuştur. Oyuna dair reklamlar internette yayılıyor ve bu doğal bir durum, zira Game of Thrones'un son sezonu son günlerde internet gündemini meşgul ediyor. Görünüşe bakılırsa bu durum, oyun reklamları için harcanan paranın karşılığını bulmasını da sağladı.
Sensor Tower'a göre Nisan ayı; getirdiği 19 milyon dolar hasılat ile tipik bir oyun içi ücretlendirme sistemine sahip bir gelir modeli benimseyen Conquest'in en büyük ayıydı. Araştırma firması, Ekim 2017'den bu yana Conquest'in 214 milyon dolar kazandığını söyledi.
Hem iOS hem de Android cihazlar üzerinde oynanabilen Conquest, Clash of Clans gibi devasa mobil hitlere benziyor ve Game of Thrones lisansını taşıyor olması ile önplana çıkıyor. Oyun içerisinde kendi krallığınızı inşa ediyor, diğer krallıklar ile ittifaklar kuruyorsunuz ve oyun içerisinde kullanmak üzere para kazanmak için paranızı harcayabiliyorsunuz.
Oyun içi altın, özel eşyaları ve yükseltmeleri almak ve ayrıca bina bekleme sürelerini hızlandırmak için kullanılıyor. Altın almak için para harcamanız zorunlu değil ancak araştırma firması Sensor Tower, ortalama bir Conquest oyuncusunun oyuna 18 dolar harcadığını düşünüyor. Bu, sadece oyunun sağladığı toplam gelire ve indirme rakamlarına dayanılarak ulaşılan bir rakam. Veriler kesinlikle çok daha fazla para harcayan oyuncuların varlığı nedeniyle etkileniyor.
200 milyon dolar büyük bir miktar olsa da, mobil oyunların kralı olmak için çok daha fazlasını kazanmak gerekli. Örnek vermek gerekirse en çok gelir elde eden mobil oyunların arasında bulunan Pokémon Go, geçtiğimiz yıl toplamda 2 milyar dolar gelir barajını aştı. Ancak Game of Thrones sezonu için son üç haftaya girildiği gerçeği hesaba katıldığında Conquest'in kısa bir zaman diliminde büyük gelirler kazanması da muhtemel.
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