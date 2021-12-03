Game of Thrones'un devam dizisi iptal oldu! Pilot bölüm neden beğenilmedi?

Game of Thrones'un devam dizilerinden biri 30 milyon dolar harcandıktan sonra pilot bölümün beğenilmemesi üzerine iptal edildi. Kararla ilgili açıklamalar geldi.

Game of Thrones'un iptal edilen devam dizisi 30 milyon dolara mal oldu!

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