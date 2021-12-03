Game of Thrones'un devam dizisi iptal oldu! Pilot bölüm neden beğenilmedi?

HBO, Game of Thrones markası ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. ABD'li TV ağı, House of the Dragon dizisi ve bir Dunk and Egg kısa roman uyarlaması üzerinde çalışıyordu. Söylenilenlere göre üç farklı Game of Thrones yan dizisi daha erken geliştirme aşamasındaydı.
Game of Thrones'un final yapmasından sonra, dizinin öncesini anlatacak beş spin-off (devam projesi) haberi gelmişti.
Çalışma adı 9 Voyages (9 Sefer) olan dizilerden birinin bunlar arasındaki en netleşmiş fikir olduğu söyleniyor ve Rome yaratıcısı Brune Heller'in dizinin yönetimine geçeceği düşünülüyordu. Flea Bottom ve 10.000 Ships olarak bilinen diğer iki potansiyel dizi ise henüz yönetimde bir isme sahip değildi.
2019'da Yan Hikayelerden Biri Sonlandırılmıştı
HBO, Kasım 2019 tarihinde başka bir Game of Thrones yan hikayesini sonlandırmıştı ve o yüzden bu projeler için şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değildi.
Çekimler devam ederken GoT izleyicilerini üzecek bir gelişme yaşandı. HBO, pilot bölümü için 30 milyon dolar harcadıktan sonra projeyi iptal etti.
Spin-Off İptal Edildi
Game of Thrones'un Naomi Watts'lı spin-off'unun iptal edilmesinin ardından, yapımın senaristliğini üstlenen Max Borenstein, "Dizinin dünyası gayet gelişmiş bir haldeydi. Senaryosu ve ana hatları hazırdı. Ayrıca ismi de belli olmuştu. Bir sürü şey yapmıştık" diye konuşmuştu.
"Orijinal Dizinin Vaadini Yerine Getirdiğini Düşünmüyorum"
Şimdi de pilot bölümünde ilerleme kaydedilen ancak sonra iptal edilen proje için harcanan para gündeme geldi. WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Bob Greenblatt, verdiği bir röportajda, "Game of Thrones'un devam projesinin senaryosuna 30 milyon dolar harcadılar" dedi.
Greenblatt, "Senaryonun bir bölümünü gördüğümde, HBO içerik yöneticisi Casey Bloys'a 'Bu işe yaramıyor ve orijinal dizinin vaadini yerine getirdiğini düşünmüyorum' dedim. Benimle aynı fikirde değildi" diye ekledi.
"Şirket Çok Fazla Disiplin Kaybetti"
Greenblatt şöyle devam etti:
"Maalesef fişini çekmeye karar verdik. Doğru yapmak için muazzam bir baskı vardı ve bunun işe yarayacağını sanmıyorum."
Greenblatt ayrıca Miller'a HBO'nun "çok fazla para bastığını" ve şirketin "çok fazla disiplin kaybettiğini" söyledi.
HBO, Insider'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, İsimsiz Game of Thrones prequel ile seriye geçmemeye karar verdik. Jane Goldman, SJ Clarkson ve yetenekli oyuncu kadrosuna ve ekibe tüm sıkı çalışmaları ve özverileri için teşekkür ederiz."
House of Dragon Geliyor!
Öte yandan HBO, 2022'de prömiyeri yapılacak olan yaklaşan 'Game of Thrones: House of the Dragon' adlı ayrı bir dizi duyurdu. Game of Thrones'un ön bölümü olan House of the Dragon'un ilk fragmanı yayınlandı.
Orijinal seriden yaklaşık 200 yıl önce geçen dizi, Robert Barrateon tahta geçmeden önce Westeros'u yöneten kralların soyundan olan Targaryen Hanesi'nin hikayesini anlatacak.
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