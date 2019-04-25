Game of Thrones İçin Sürpriz Bir İddia Daha
Game of Thrones'un bitimine dört bölüm kala, pek çok dedikodu kulaktan kulağa fısıldanıyor. Yapımla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
- Barış Terun
Game of Thrones serisinin final sezonunun ilk iki bölümü yayınlandı. Son yılların açık ara en popüler TV yapımının ömrü sadece 4 bölüm kaldı. Köprünün altından çok su akabilir ama esas karakterlerin bazı eylemleri, serinin kaderini değiştirecek nitelikte.
Şu anda paylaşacağımız detaylar ciddi miktarda "spoiler" içeriyor. Eğer şimdiye kadar yayınlanan bölümleri izlemediyseniz ve şimdiki ve gelecekteki bölümler hakkındaki dedikodulara kulak tıkamak isterseniz, yazının devamını okumamanızı öneriyoruz.
İlk iki bölümün işaret ettiği söylenti, sağlam kanıtlarla donatılıyor. Cinemablend'e göre Game of Thrones, sürpriz bir düşmanla karşımıza çıkacak. Bu düşman; Ejdarhaların Annesi, Yedi Krallık'ın varisi, İsminin Birincisi Daenerys Targaryen'nden başkası değil. Tekrar edelim, bu iddia henüz doğrulanmadı ve spekülasyonlara dayalı.
Diziyle ilgili ipuçlarını paylaştığımızı tekrar vurguluyoruz. Lütfen, bu detaylardan faydalanıp faydalanmayacağınıza karar verin. Jon Snow, tahtın asil varisi olduğunu Daenerys ile paylaştı. Jon ile ilişki içerisinde bulunan Daenerys; Jon'un sözleri karşısında "Yalnızca kardeşin ve en iyi arkadaşına göre tahtın varisi sen misin?" şeklinde, son derece garip ve duygudan yoksun bir tepkide bulundu. Bu ifadeler, hem Jon Snow'u itham ederken, Dany'nin tek derdinin "Demir Taht" olduğunu ortaya döktü. Oysa ki Dany birkaç dakika önceki diyaloğunda, Sansa Stark'a, Jon'u sevdiği için Winterfell'e geldiğini söylüyordu. Sansa'nın "Kuzey büyük fedakarlıklar yaptı, burayı serbest bırakacak mısın?" sorusu üzerine ise cevap vermekten kaçındı ve Sansa'ya buz gibi davrandı.
Kısacası Daenerys Targaryen için taht her şeyin önünde gibi görünüyor. Öyle ki, tahtın ilk varisi Jon Snow bile onun için yok hükmünde. Hatta Daenerys Targaryen'in hırsının, "Deli Kral" ile denk seviyede olduğu iddia ediliyor. Eğer Ak Gezenler mağlup edilirse ve düşman olarak karşımıza Dany çıkarsa hiç şaşırmayacağız...
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