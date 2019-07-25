Game of Thrones'tan ilginç rekor
Game of Thrones Emmy için aday gösterilmesi ile farklı bir rekor kırdı!
Hayranların büyük bir kısmı Game of Thrones'un sön bölümünden o kadar memnun değillerdi ki, yeni yazarlar ile bir kez daha çekilmesini isteyen bir imza kampanyası bile başlatmışlardı. Ancak geçtiğimiz hafta, Game of Thrones aynı zamanda 2019 Emmy ödülleri için 32 kez aday gösterildi ve en çok aday gösterilen dizi oldu. Bu aday gösterilmelerin arasında Drama Dizisi için Üstün Yazım için dizinin izleyicileri ikiye bölen final bölümü The Iron Throne da yer alıyordu.
Eğer bu kadar beğenilmeyen bir bölümün nasıl bu kadar fazla adaylığa sahip olabileceğini merak ediyorsanız yalnız değilsiniz. Akış medyası üzerine yoğunlaşan bir site olan Streaming Observer, 64 yıl geriye giderek yazarlık kategorisindeki 336 adayın tamamının IMDb derecelerini inceledi. Site, The Iron Throne'un bu Emmy için aday gösterilen en düşük dereceli televizyon bölümü olduğunu buldu.
Streaming Observer'ın söylediğine göre aday gösterilen başka sadece iki TV bölümü, Hallmark Hall of Fame'in The Patriots (1964) ve Ford Startime'ın The Turn of the Screw (1960) bölümleri 5/10 altında IMDb derecesine sahipti. Iron Throne'un bölüm olarak derecesi ise 4.2 idi...
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