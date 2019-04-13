Game of Thrones'un yıldız ismi Titans'ta!
DC Evreni'nin iddialı dizisi Titans'ın ikinci sezonunda, Game Of Thrones serisinin en çok sevilen oyuncularından biri kritik rolde yer alacak.
- Barış Terun
Çizgi-roman dünyasının en kült karakterlerinden Bruce Wayne (Batman) yeni bir aktörle, yeniden karşımıza çıkıyor.
Batman; sayısız aktörle beyaz perde ve beyaz cama uyarlandı. Sinema eserlerinde Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale ve Ben Affleck gibi bol ödüllü oyuncular yer aldı. Gotham TV serisinde ise David Mazouz genç Bruce Wayne rolünü üstlendi.
Gotham dizisi final yaptı. Ancak DC Comics, Bruce Wayne gibi bir karakterden vazgeçmeye niyetli değil. DC, sonunda Teen Titans üyelerinin hikayelerini hayata geçiren Titans'ı izleyicilerin beğenisine sundu. Dizinin ilk sezonu eleştirmenlerden olumlu puanlar alırken, son derece yüksek bir izlenme oranına erişti.
Titans'ın ikinci sezonunun 2019 yılının Ekim ayında sevenleriyle buluşması bekleniyor. Üstelik serinin yapımcısı Warner Bros. muazzam bir transferle dizinin gücüne güç kattı. İlk sezonda uzaktan gösterilen Bruce Wayne, ikinci sezonda aktif rol oynayacak. Bruce Wayne rolünü, Game of Thrones'ta Sir Horah Mormont rolüyle tanıdığımız Ian Glein üstlenecek. Bilindiği üzere Ian Glen, Resident Evil film serisinde de kötü adam rolünü başarıyla canlandırmıştı.
Ian Glein'in, Batman kostümünü giyip giymeyeceği ise belirsiz. Zira sızan bilgilere bölgelere göre, Bruce Wayne; Dick Grayson (Nightwing) ile ilişkisini düzeltmek ve Titanlara yol göstermeye odaklanacak. Bu da gerek Bane tarafından sakat bırakıldığı The Dark Knight Falls(Kara Şövalye Düşüyor), gerekse yaşlanıp yeni Batman'e mentörlük görevi yaptığı Batman Beyond ile özleşiyor.
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