Games Week 2018 kapılarını açtı!
Uzun süredir beklenen gün geldi, Games Week 2018 kapılarını açtı. Peki fuarın ilk günü nasıldı?
Oyun meraklılarını, profesyonel oyuncuları ve yazılım – donanım firmalarını bir araya getiren Games Week 2018 bugün başladı. CHIP Online ve LEVEL Online ortak yayını ile fuarı canlı yayında ekranlarınıza getirdik, çok özel röportajlarla fuarın havasını sizlere yansıtmaya çalıştık. İşte ilk gün yaşananlar, kameralarımıza takılanlar!
5 gün sürecek oyun şöleni
CNR Holding tarafından düzenlenen Games Week İstanbul, 6-10 Haziran 2018 tarihleri arasında oyun dünyasının eğlenceli kapılarını CNR Expo'da açıyor. En son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknolojinin bir arada olacağı etkinlikte, çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra ve e-spor takımlarının yer alacağı ana sahne turnuvaları, ödüllü define avı etkinlikleri, ödüllü Cosplay yarışmaları, Youtuber imza ve buluşma etkinlikleri de gerçekleşecek. Zaman zaman gerçekleştireceğimiz canlı yayınlarla fuarı, fuarı ziyaret eden önemli isimleri ekranlarınıza getireceğiz.
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