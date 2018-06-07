Games Week 2018 kapılarını açtı!

Uzun süredir beklenen gün geldi, Games Week 2018 kapılarını açtı. Peki fuarın ilk günü nasıldı?

Oynat Gamesweek kapılarını açtı! Uzun süredir beklenen gün geldi, Games Week 2018 kapılarını açtı. Peki fuarın ilk günü nasıldı?

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