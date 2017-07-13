Gangnam Style, Yaklaşık 5 Yıl Sonra Tahtından Oldu!

Şimdiye kadar 2,89 milyar kez izlenen ve YouTube'un en çok izlenen videosu Gangnam Style, yerini bu videoya bıraktı!

Yaklaşık 5 Yıl Sonra Gangnam Style Tahtından Oldu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Hackerlara Açık Kapı Bırakmayın!
Ransomware, Android Cihazlara Da Ulaştı!
Paramanya Turnuvası Antalya'daYapıldı
Android Experiments'tan Çıkan 5 Harika Deney!
Gangnam Style, Yaklaşık 5 Yıl Sonra Tahtından Oldu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir