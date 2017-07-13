Gangnam Style, Yaklaşık 5 Yıl Sonra Tahtından Oldu!
Şimdiye kadar 2,89 milyar kez izlenen ve YouTube'un en çok izlenen videosu Gangnam Style, yerini bu videoya bıraktı!
Gangnam Style'ın YouTube'un en çok izlenen videosu olduğu günün üzerinden çok geçmedi. Video birinciliğe yükseldiği Kasım 2012'de neredeyse 800 milyon kez görüntülenmişti.
Video aynı yılın sonunda bir milyar gösterime ulaşarak bunu yapan ilk video oldu. Popüler klip daha sonra 2 milyar sınırını da ilk aşan video olmayı başardı. İki milyar görüntülenme etkileyici olsa da yeni bir video, Gangnam Style'ı yerinden etmiş durumda. Wiz Khalifa'nın 2015'te yayınlanan "See You Again" klibi, 2,9 milyar izlenmeyle Gangnam Style'ın şu anki izlenme sayısı olan 2,89 milyarı geçti.
Khalifa'nın klibinin izlenme sayılarının bu kadar büyük olmasında ünlü Furious 7 filminin kapanış müziği olmasının ve oyuncu Paul Walker'a adanmış bir şarkı olmasının elbette etkisi var.
İnternet bu tarihi YouTube anını kutlarken, bu iki videoyu gelecekte hangi tür bir videonun geçme başarısını elde edeceğini de merak etmiyor değiliz.
Zeynel A. Öztürk
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