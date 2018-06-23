GarageBand'ın Sanatçı Dersleri Artık Bedeva
Apple'ın popüler müzik üretme stüdyosu GarageBand, bu içeriğini artık ücretsiz olarak sunuyor!
Apple'ın müzik üretme uygulaması GarageBand, sadece müzik besteleme konusunda değil, enstrümanları öğrenmenize de yardımcı oluyor. Ücretsiz hale gelen Artist Lessons piyano ve gitar dersleri sayesinde Garageband ile enstrüman öğrenmek, artık daha da kolay.
Artist Lessons normalde uygulama içerisinden 4,99 dolar karşılığında satın alınabiliyordu, ancak artık ücretsiz Basic Lessons kitaplığının bir parçası. 2009'da müziğe meraklı kullanıcılara popüler şarkıları bestekarlarından öğretmek üzere ortaya çıkan dersler, Sting, Sarah McLachlan, Fall Out Boy ve Death Cab for Cutie tarafından hazırlanmış. GarageBand'ın son sürümü, paketin ücretini kaldırmakla kalmıyor, coğrafi kısıtlamaları da kaldırarak dersleri 150 ülkeden fazla yerde kullanılabilir hale getiriyor.
Güncelleme, GarageBand'ın kütüphanesine 1.000 yeni elektronik ve urban loop'u, bunlara ilave olarak 400 hayvan, insan ve makine ses efekti ekliyor. Güncellemede Chinese zither, koto ve Japon taiko davulları gibi yeni enstrümanlar da var.
Zeynel A. Öztürk
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