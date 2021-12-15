GastroPay ile Restoranlarda Dijital Cüzdan Dönemi

Sosyal yaşamın büyük bir sekteye uğradığı süreç nedeniyle geleneksel koşullarla ödenen hesaplar yerini hızlı bir şekilde temassız ve güvenli ödeme hizmeti sağlayan dijital cüzdan uygulamalarına bıraktı. Tüketicilerin bu dönemde hijyen konusunda daha hassas davranması ve kalabalık içerisinde bulunmayı tercih etmemeleri hızlı, temassız ve hesaplı ödeme çözümü sunan uygulamaları ön plana çıkardı.
Yeme-içme sektörünün gelecekte, yaşadığımız pandemi dönemini de düşündüğümüzde, daha fazla dijitalleşeceği öngörülüyor. Tüketiciler aynı zamanda gittikçe artan hayat pahalılığında onlara en çok kazandıran uygulamalara yöneliyorlar. Bu noktada üyelerini şehrin en iyi restoranlarıyla buluşturan GastroClub'ın yeni uygulaması GastroPay kullanıcılarına hem fişe, faturaya, kredi kartına dokunmadan telefonlarından güvenli ve hesaplı bir şekilde mobil ödeme fırsatı sunuyor hem de hesaplarının en az %20'sini geri kazandırarak dışarıda yemek yemeyi daha erişilebilir ve ekonomik kılıyor.
Mobil ödeme altyapısını bedelsiz olarak restoranlara açan GastroPay'e 500'den fazla restoranın başvurduğunu anlatan GastroPay Kurucu Ortağı Çağlar Karataş: "Son 6 ayda Türkiye'nin en büyük zincir markaları da dahil 1000'den fazla restoran ve kafe GastroPay ailesine katıldı" dedi.
GastroPay'le 6 ayda 50 bini aşkın kişi restoranda hesap ödeme alışkanlıklarını dijitale çevirdi
Pandemi ile birlikte gelen temassız ödeme çözümlerine olan ihtiyacın doğması hem restoran hem de müşterilerin yeme-içme sektörünün dijital ödeme yöntemi olan GastroPay'i tercih etmelerini sağladı. Yeme içme sektöründe sadakat platformunu mobil ödeme teknolojisi ile birleştiren bir finansal çözüm getirdiklerini vurgulayan Çağlar Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: "VISA sponsorluğumuz sayesinde kullanıcılarımıza restoranlarda ödedikleri hesabın ortalama %25'ini geri hediye ediyoruz. 6 ayda 50 binden fazla kullanıcımız restoranlarda hesabını GastroPay'le ödeyerek bizden 3,8 milyon kazandı."
İstanbul'da en çok tercih edilen mutfaklar dünya mutfağı ve kebap
Yeni nesil mobil bir cüzdan uygulaması olan GastroPay verilerine göre temassız ve güvenli ödeme şeklini en çok tercih eden şehirler İstanbul ve İzmir olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yeme-içme alışkanlıklarımızın gün geçtikçe daha çeşitli ve geniş bir gustoya evrilmeye başladığı görülüyor. GastroPay kullanıcıları çoğunlukla rahat ve samimi ortamlara sahip; casual dining diye adlandırdığımız Cookshop, Happy Moons, Midpoint gibi dünya mutfağı zincirlerini tercih ediyor. İstanbul'daki tüketiciler Türk mutfağının en ünlü yiyeceği olan kebabı siparişlerinden eksik etmiyor. GastroPay ailesinin yeni üyesi Köşebaşı tüketicilerin kebap tercihinde en üst sıralarda yer alıyor. Gençler başta olmak üzere her yaşa hitap eden Snob Street Food burger denince en çok tercih edilen mekanlardan biri. Gençleri lezzetli ve hesaplı deneyimlerle buluşturmayı hedeflediklerine değinen GastroPay Kurucu Ortağı Gizem Oral: " İş birliği içerisinde olduğumuz restoranlarda GastroPay ile hesaplarının en az %20'sini geri kazandırarak bir sonraki ödemelerini avantajlı hale getiriyoruz. Böylelikle gençler için ulaşılabilir yeme-içme deneyimini bir üst seviyeye taşıyoruz," diye ekledi.
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