Gates'ten Steve Jobs'a "Övgü" Dolu Sözler
Bill Gates, eski arkadaşı ve büyük rakibi Steve Jobs hakkında ilginç açıklamalar yaptı!
Bill Gates, pazar günü Fareed Zakaria'nın GPS şovunda Apple'ın 2011'de ölen CEO'su Steve Jobs'tan övgülerle bahsetti.
CNN sunucusu Zakaria, Gates'e Jobs'un yönetim stilini sorduğunda Jobs'un liderlikle ilgili neredeyse her kuralı çiğnediğini söyledi: "Steve, 'bunu evde denemeyin'in iyi bir örneği" diyerek güldü. Gates, Jobs'un kariyerinin kötü yanlarını hatırlamanın kolay olduğunu ve zaman zaman "pislik" olabildiğini ancak Jobs'un zor bulunan bazı özel niteliklere de sahip olduğunu söyledi.
Gates'e göre batmaya doğru ilerleyen bir firmanın ayağa kalkarak dünyanın en değerli firması haline gelmesi, Jobs'a has bir hikaye ve bu tür hikayelere pek rastlanmıyor. Şu sıralar zamanını Bill ve Melinda Gates Vakfı ile hayır işlerine ayıran Gates, Jobs'un insanları etkileme özelliğinin de altını çizdi.
"Ben bir küçük sihirbazdım, çünkü büyü yaptığını ve insanların büyülendiğini görürdüm. Ben bir küçük sihirbaz olduğumdan büyüler bana işlemez. Bu büyüleri ben de yapamazdım ancak görürdüm ve 'bunu yapma' derdim."
Gates'e göre Jobs'un "kafa karıştırma" yetenekleri öyle gelişmişti ki, bir tartışmada haksız çıkacağını hissettiği anda bir başka tartışmaya geçerdi. Bazen ise birden bire sizin konumunuza geçip, farklı düşündüğünü fark ettirmezdi.
Gates ve Jobs'un arkadaşlık geçmiş oldukça çalkantılı. Jobs çoğu kez Gates'in ürünlerinin yeterince tutku içermediğini ileri sürerken Gates, Jobs'un bazen teknolojiyi anlamadığını iddia ederdi.
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