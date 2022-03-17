Gayrimenkulde Metaverse Dönemi Geliyor

Dünyanın gündeminde olan metaverse, perakendeden teknolojiye, tekstilden turizme tüm sektörleri şimdiden etkilemeye başladı.

Gayrimenkulde Metaverse Dönemi Geliyor

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