Gears 5, En Büyük Lansman Rekorunu Kırdı

Microsoft, Gears 5'in Xbox Game Studios'un "en büyük lansman" rekorunu kırdığını açıkladı!

  • Ercan Uğurlu
Gears 5, En Büyük Lansman Rekorunu Kırdı

Uzun zamandır beklenen Gears 5, 6 Eylül'de piyasaya çıktı ve oyuncuları hafta sonu ekran başına kilitledi. Gears of Wars 4'ün sonrasında 3 yıl aradan sonra yenilenen ismiyle gelen Gears 5, bunca bekleyişin karşılığını da oyunculara vermiş görünüyor. Tepkilere göre büyük oranda beğenilen Gears 5, Xbox One ve PC platformlarında bulunabiliyor.

Gears 5 oyunculara bekledikleri aksiyonu verirken, gördüğü ilgi de Microsoft'u ve Xbox Game Studios'u memnun edecek türden. Zira Gears 5, ilk hafta sonunda 3 milyondan fazla oyuncuya ulaşmış. Bu rakam Xbox Game Studios için de yeni bir rekor anlamına geliyor.

Gears 5 - Campaign Story TrailerGears 5 - Campaign Story Trailer
With all-out war descending, Kait Diaz breaks away to uncover her connection to the enemy and discovers the true danger to Sera – herself. #Gears5 launches on September 10th. Play 4 days early with Xbox Game Pass Ultimate or the Gears 5: Ultimate Edition.

Gears 5, açılış haftasında 3 milyondan fazla kullanıcıya erişerek, Gears of War 4'ün oyuncu sayısının 2 katını kolayca geçerken, daha pek çok önemli yapımı da gerisinde bıraktı. Bunlar arasında hala popüler olanlar, Halo Infinite, Halo: The Master Chief Collection on PC, Microsoft Flight Simulator ve Age of Empires 4 yer alıyor.

Gears 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit
  • İşlemci: AMD FX-6000 series / Intel i3 Skylake
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) / NVIDIA GeForce GTX 1050 (Windows 7)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX compatible

Gears 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 / NVIDIA GeForce GTX 970 (Windows 10) / NVIDIA GeForce GTX 1660ti (Windows 7)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX compatible

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