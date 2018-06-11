Gears of War, 2019'da Telefonlara Gelecek
E3'ten gelen bilgiye göre Microsoft, popüler seriyi telefonlara taşıyacak!
Command & Conquer'in telefonlara geleceğini, EA'nın dünkü E3 konferansında öğrenmiştik. Firmanın bu hamlesi tartışılırken Microsoft'un Gears of War'u telefonlara taşıyacağı ortaya çıktı.
Gears POP, Microsoft'un popüler oyununu Funko Pop'un karakterleriyle harmanlıyor. Oyun hakkında henüz hiçbir şey bilmediğimiz gibi, yayınlanan 43 saniyelik tanıtım videosu da oynanış içermiyor. Yani oyunun türü bile henüz anlaşılmıyor.
Gears POP, önümüzdeki sene Android ve iOS için yayınlanacak.
Zeynel A. Öztürk
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