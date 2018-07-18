Geçmişe Götüren 5 Site!
Bugünü kısa bir süre için unutun... Bu 5 site, sizi geçmişin güzel günlerine geri götürecek...
Nostalji çoğu insana çok çekici geliyor. Geçmişte neler yapıldığını görmek, eski bir TV reklamını yeniden seyretmek, geçmişte bugün ne yaptığını görmek gibi aktiviteler, internette büyük ilgi topluyor.
İşte bu amaçla kurulmuş ve insanları geçmişe götüren, son derece basit, kafa yormayan ve başarılı beş web sitesini seçtik. Bakalım bu beş site, nostalji adına neler yapmışlar.
1- Facebook, "Anılar" sayfası
Facebook, 2004 yılından beri açık olan bir site ve ilk kullanıcıları bugün artık 11. yıllarını doldurmuş durumdalar. Facebook'un, Geçmişte Bugün özelliği sayesinde, belli bir yılda, o gün hangi paylaşımları yaptıklarını, neler yazdıklarını, neler düşündüklerini tekrar görebiliyorlar. İnsanların, bu yeni özelliğe ilgisi büyük. Ancak bu özelliğin şu anda halen herkese açık olmadığını da söylemekte yarar var; hayal kırıklığına uğramayın...
2- The Notalgie Machine
Nostalji Makinesi isimli bu web servisi geçmişte bir yıl seçmenizi ve o yılda popüler olan şarkıları dinlemenizi sağlıyor.
3- My 90's TV / My 80's TV / My 70's TV
70'ler, 80'ler ve 90'lardaki popüler TV şovlarını seyretmenize imkan tanıyan bu üç web sitesi, çocukluğunuzda en sevdiğiniz dizilere, programlara ve reklamlara yeniden ulaşabilmeniz için doğru kaynaklar. Elbette, yabancı TV kanallarındaki programlara erişmeniz mümkün. Web sitelerinde Türk TV'leri yer almıyor. Zaten, 90'lı yıllara kadar tek kanallı televizyonumuz olduğunu da unutmayalım.
4- Sndtst.com
Eski video ve konsol oyunlarındaki müzikleri özlüyorsanız, bu koleksiyon sitesi yardımınıza koşacak. Çok sayıda eski video oyun konsoluna ait popüler oyunların müzik albümlerini barındıran sitede tek yapmanız gereken özlediğiniz oyunu bulup ismine tıklamak.
5- SkiFree.js
Windows 3.1 ile gelen SkiFree oyunu, PC'lerin siyah DOS ekranından kurtulup Windows ile tanıştığı ilk zamanlarda, sayısız insanın zamanını çalmış, insanları bağımlı yapmıştı. Bugünkü Candy Crash çılgınlığına benzetebileceğimiz bir bağımlılıkla insanların işten artan zamanlarında, yeni Windows 3.1'li bilgisayarlarında, ekrandaki bu küçük piksel adamcığı karlı ormanın içinde kaydırmaya çalıştığına şahit oluyordu. Yeniden oynamak isteyenler web sitesini ziyarete edebilir.
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Teşekkür ettim koç oğlan.