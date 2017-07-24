Geçmişte Kalan Bir Oyun İçin Servet Döktüler!
Geçmişte kalan, adı bile hatırlanmayan bir video oyununa sahip olmak için harcanan bu paraya inanamayacaksınız...
Stadium Events, 8-bit Nintendo Entertainment System için sunulan en özel oyunlardan biriydi. Bunun en büyük sebebi de, oyunun sadece kısa bir süre satışta kalması ve hızlı bir şekilde World Class Track Meet ile değiştirilmesiydi. Bu durum da kendisini, video oyun koleksiyoncuları arasında en çok aranan isimlerden biri yapmaya yetiyor; oyunun piyasaya sürülmüş kopya sayısı çok azdı.
Oyunun çalışan bir kartuşu, tek başına neredeyse 10.000 dolar değerinde iken, orijinal paketine ve oyun kılavuzuna sahip bir kopya, rahatlıkla 20.000 doların üzerine rahVe görünüşe göre inanılmaz boyutlara da ulaşabiliyor.
Kısa bir süre önce de, orijinal paketi içerisinde dokunulmadan duran bir kopya 41.977 dolar fiyata satıldı. Her ne kadar bu fiyat 2015 yılındaki açık arttırmada ulaşılan 90.000 dolara yanaşamamış olsa da, bu miktarın bir video oyunu için muazzam olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bu ayın başlarında oyunun sahibi, oyunu bir eBay müzayedesinde satmaya çalıştı ancak kazanan kişi, parayı ödemedi. Bunun kısa bir süre sonrasında ismi açıklanmayan bir koleksiyoncu, satıcı ile irtibata geçerek oyunu daha önce belirtilen miktar karşılığında aldı. Satıcı, yaptığı açıklamada, açık arttırma sırasında yaşadıkları sorunların ardından sonunda oyunu gerçekten satabilmekten oldukça mutlu olduğunu söylüyordu...
Levent Öztürk
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