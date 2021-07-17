GeForce NOW'da 1000. PC Oyunu Yayınlanıyor!

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta 13 yeni oyun eklendi ve kütüphanede bulunan PC oyunlarının sayısı 1.000'in üzerine çıktı. Tüm üyeler, en popüler 100'e yakın oyuna ücretsiz olarak erişebiliyor.