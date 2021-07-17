GeForce NOW'da 1000. PC Oyunu Yayınlanıyor!

GFN Perşembe Güncellemeleri'yle her hafta yeni oyunlar oyuncularla buluşmaya devam ediyor. GeForce NOW'a 18 ay önce beta sürümünden çıktığından beri 500'den fazla yeni oyun geldi ve toplam sayı 1.000'in üzerine çıktı.
Her şey oyunlarla ilgili
Riot Games, Bungie, Paradox Interactive, Epic Games, Square Enix, Deep Silver gibi 300'den fazla PC oyun geliştiricileri sayesinde GeForce NOW'da 1000'in üzerinde oyunun yayınlanması mümkün hale geldi. En iyi oyun geliştiriciler, oyuncuların bulut oyun hizmeti üzerinden erişebilmesi için oyunlarını GeForce NOW'da yayınlamayı seçti.
GeForce NOW kitaplığındaki 1.000 oyunla birlikte üyeler Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect ve GOG.COM gibi mağazalardan sahip oldukları PC oyunlarının tam sürümlerine GeForce NOW üzerinden erişebiliyor.
GeForce NOW kütüphanesinde bulunan bazı oyunlar ise şöyle sıralanıyor:
Unutulmaz bir macera için üyeler, The Witcher 3: Game of the Year Edition, ASTRONEER veya Assassin's Creed Odyssey ve Crusader Kings III gibi tarihi hitleri oynayabiliyor. Destiny 2, Valheim, OUTRIDERS, Rocket League ve Counter-Strike: Global Offensive gibi popüler oyunları arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Veya oyuncular, Dead by Daylight, Outlast, Phasmophobia, 7 Days to Die ve Dying Light gibi oyunlarla ürkütücü bir deneyim yaşayabiliyor. Ayrıca üyeler, sinema kalitesinde oyun için Control, Shadow of the Tomb Raider veya Cyberpunk 2077'de RTX Açık olarak oyunları bir sonraki seviyeye taşıyabiliyor.
Fantezi, aksiyon, RPG, nişancı, bilimkurgu, gizlilik, rekabetçi, sıra tabanlı, kart oyunları ve çok daha fazlası GeForce NOW'daki 1000'den fazla seçenek arasında bulunuyor.
Hepsi ve daha fazlası
Bu haftanın en yeni eklemeleri arasında inşaat yönetimi simülasyon oyunu The Immortal Mayor (Steam), macera oyunu Lost at Sea (Steam), aksiyon rol yapma oyunu Alchemist Adventure (Steam) ve tek kişilik aksiyon macera oyunu Retro Machina (Steam) bulunuyor.
Bu hafta GeForce NOW kitaplığına katılan oyunların tam listesi:
- The Immortal Mayor (15 Temmuz'da dünyayla aynı anda Steam'de)
- Lost at Sea (15 Temmuz'da dünyayla aynı anda Steam'de)
- Obduction (22 Temmuz'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz)
- Alchemist Adventure (Steam)
- Retro Machina (Steam)
- Space Colony: Steam Edition (Steam)
- Tained Grail: Conquest (Steam)
- Unity of Command II (Steam)
- Warframe (Digital Extremes)
- Wildermyth (Steam)
- X3: Albion Prelude (Steam)
- Ys: Memories of Celceta (Steam)
- Ys Origin (Steam)
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