Geleceğe Hazırlık ve Büyüme Fırsatlarının Konuşulacağı Konferans Başlıyor

Analitik ve yapay zekâ lideri SAS tarafından 23-25 Kasım tarihlerinde Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen kuruluşlarını ve iş liderlerini bir araya getirecek olan Beyond Tomorrow sanal konferansına kısa bir süre kaldı. 3 gün sürecek bu dijital deneyim, pandeminin etkilerinin üstesinden gelmek ve yeni koşullara uyum sağlamak için işletmelerin kurgulaması gereken yeni stratejiler ve yaklaşımlar konusundaki ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla düzenleniyor.
SAS, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Shukri Dabaghi, "Dünya sürekli değişiyor ve işletmeler bu değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak için mücadele ediyor. Yılın başından beri hızlı bir uzaktan çalışmaya alışma evresiyle karşı karşıya kaldık. Birçok hükümet yeni düzenlemelere giderken, müşteri davranışlarında eşi benzeri görülmemiş değişikliklere tanık olduk. Tüm bunlar yılın başında belirlenen stratejilerin yeniden yazılmasını gerektirdi. Şimdiki soru, reaktif moddan proaktif moda nasıl geçileceğidir. Hızla değişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme, analitik modelleri devreye alma ve içgörüye dayalı karar verme yeteneği, krizin ötesine geçmek ve mevcut koşullarda başarılı olmak için çok önemli hale geldi" dedi.
Konferans katılımcıları kişiselleştirilmiş programlarını oluşturmak için etkileşimli alanlar, birebir dijital toplantı odaları gibi çeşitli içerikler arasından seçim yapabilecekler. Konferansın gündeminde vizyoner konukların ilham verici konuşmaları, yeni trendler, tartışmalar, veri bilimciler için teknik oturumlar, sektörler arası bilgi paylaşımı, yönetici atölyeleri, kariyerine yön vermek isteyenler için akademik ve eğitim oturumları, oyunlar ve demolar yer alacak.
Etkinlik konuşmacıları, SAS'ın veriyi faydalı içgörülere dönüştürmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair gerçek örnekler paylaşacak. Ayrıca yapay zekâ, ileri analitik, IoT, bulut ve daha fazlasını kullanarak kurumlarda dönüşümü sağlayan uygulamaların sunumunu gerçekleştirecek.
Beyond Tomorrow konferansının açılış konuşmacıları arasında şu isimler yer alıyor:
Raymond Kurzweil, Çok Satan Yazar, Mucit ve FütüristRik Vera, Nexxworks Kurucu Ortağı, Ünlü Keynote Konuşmacısı ve YazarRichard Van Hooijdonk, Trendwatcher, Fütürist ve İnsan CyborgJim Goodnight, CEO, SASOliver Schabenberger, COO ve CTO, SAS Shukri Dabaghi, SAS Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı
Beyond Tomorrow sanal konferansına kayıt link üzerinden hemen yapılabiliyor.
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