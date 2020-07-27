Geleceğin iPhone'ları, Samsung ve Huawei'yi Kendi Silahıyla Vurabilir

Akıllı telefonlar mobil fotoğrafçılık alanında özellikle son birkaç yıl içinde büyük fark yarattılar. Pek çok marka bu yönde büyük gelişim sağlarken, Huawei'nin ortaya koyduğu başarı ise gerçekten de yadsınamayacak ölçüde fark yaratır seviyede. Öte yandan Samsung tarafında da gerçekten iyi işler yapılıyor ve daha birkaç marka daha gösterebiliriz. Ancak Huawei ve Samsung'u diğerlerinden ayıran yegane özellik yüksek oranda zum yapabilen periskop lensleri.
Huawei ve Samsung 3x ve hatta 5x optik zum yapabilen periscope lenslere sahip telefonları ile 50x ve 100x'e kadar zum yapabiliyorlar. Muhtemelen bir sonraki modellerde daha yüksek zum kapasiteleri ve daha yüksek kalite çizgisi de yakalanmış olacak. Bu 2 markanın özellikle bu alanda ortaya koyduğu başarının farkında olacak ki, Apple da artık bu yola girmek istiyor gibi görünüyor.
AppleInsider'ın ortaya çıkarttığı habere göre Apple, 2021 yılında tanıtacağı iPhone'larda ve daha yüksek zum olanağı tanıyan lensler kullanılacak. iPhone 12 ise böylesi bir hamle beklenmiyor, ortaya çıkarsa da büyük sürpriz olur. Öte yandan Apple'ın periscope lensleri iPhone 13'e sarkıtması, bu oyun için daha fazla geç kalması anlamına da geliyor. Zira muhtemelen artık o tarihte periscope lensleri tanıtılacak orta segment akıllı telefonlarda görecek olabiliriz.
Yani Apple, Huawei ve Samsung'u kendi silahıyla vurmak istiyorsa da, geç kalmış olabilir. Zira tren çoktan hareket etti, nasıl yakalar ya da yakalayabilir mi, bekleyip göreceğiz.
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