Geleceğin iPhone'ları, Samsung ve Huawei'yi Kendi Silahıyla Vurabilir

Geleceğin iPhone'larına ilişkin ortaya çıkan bu sızıntı, Apple'ın Samsung ve Huawei'yi kendi silahıyla vurmak istediği düşüncesi yaratıyor. Peki, Apple ne yapacak?