Geleceğin iPhone'ları Daha Su Geçirmez Olabilir

Apple'ın yeni bir patenti, gelecekteki iPhone'ların su geçirmezlik konusunda daha güvenilir olabileceğini söylüyor!

Geleceğin iPhone'ları Daha Su Geçirmez Olabilir

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