Geleceğin iPhone'ları Daha Su Geçirmez Olabilir
Apple'ın yeni bir patenti, gelecekteki iPhone'ların su geçirmezlik konusunda daha güvenilir olabileceğini söylüyor!
iPhone X ve iPhone 8 serisi, belirli bir düzeye su geçirmezlik sunuyor. IP67 puanı, telefonların 1 metre derinlikte 30 dakika kalabileceği anlamına geliyor. Ancak bu sayılar, rakiplerinki kadar iyi değil. Asıl sorun ise bir aksesuar bağladığınızda su geçirmezliğin ortadan kalkabilmesi.
Bu sorunları çözmek isteyen Apple'ın yeni ortaya çıkan bir patenti, telefona aksesuar bağlandığında suyun geçişini durduran bir işlevden bahsediyor. Patent, piyasadaki aksesuarlara fayda etmeyecek ancak nemli, ıslak ve kirli ortamlarda belirli aksesuarlarda kullanılabilir. Bununla birlikte patent, hangi aksesuarların su geçirmez olacağından da bahsetmiyor.
Bu sistem, Apple'ın şu an sunduğu IP67 su geçirmezlik puanını IP68'e çıkarabilir. Böylece iPhone'lar, 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabilir.
Patentin ne zaman gerçeğe dönüşeceğini bilmiyoruz, ancak Apple'ın telefon serisi, günün birinde kablolu kulaklıkla havuza girmek için iyi bir seçeneğe dönüşebilir. iPhone XI'de bunu yapabileceğinizi ise şimdilik düşünmeyin.
Zeynel A. Öztürk
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