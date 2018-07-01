Geleceğin kamyonu dijital kokpite sahip olacak

Daimler Futurelab 2018 etkinliğine katıldık, otonom sürüş, geleceğin yakıtı ve güvenlik konusunda geleceğin teknolojilerini şimdiden gördük.

Taşımacılık sektörünün geleceği

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