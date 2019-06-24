Geleceğin Windows Dosya Gezgini Konsepti!
Dosya Gezgini ve Microsoft'un Fluent Desgin tasarım anlayışı, geleceği hayal eden bu konseptte bir araya geldi!
Microsoft'un yeni tasarım çalışması Fluent Design, ilk olarak 2017'de ortaya çıkmıştı. Windows 10'un Groove Music, Skype gibi farklı uygulamalarına ulaşan Fluent Design, henüz tüm işletim sistemini sarmış değil.
Windows 10'un bir süredir görünümü değişmeyen Dosya Gezgini'nin klasik sürümü, geçen sene koyu tema seçeneğine kavuşmuştu. Şimdi ise Behance kullanıcısı Cage Ata, Fluent Design'ı temel alarak oluşturduğu Dosya Gezgini tasarımlarını paylaştı.
"Files" adlı konsept, gelecekte ortaya çıkabilecek katlanan Microsoft cihazlarına uyumlu, baştan tasarlanmış bir dosya yönetimi uygulaması. Geleneksel dosya görünümünü bir kenara bırakan uygulama, simgeleri büyütüp küçültmenize, dilerseniz dosya adlarını kapatmanıza izin veriyor. Uygulamada daha gelişmiş bir koyu mod da bulunuyor.
Uygulamada şu üç mod bulunuyor: Carousel, Studio ve Review. Bunlar yardımıyla dosyalar arasında yeni şekillerde dolaşabiliyor, küçük değişiklikleri hızla yapabiliyor, resimlerin konumlarını ayarlayarak bir "duygu panosu" oluşturabiliyorsunuz. Uygulamayı renklerle kişiselleştirmeniz de mümkün.
Konseptlerin gelecekte kullanacağımız Dosya Gezgini'ne benzemesi elbette beklenmiyor. Ata'nın konseptine galerimizde daha yakından bakabilirsiniz.
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