Gelecek 10 yılda hangi sektörlerde başarılı start up'lar ortaya çıkacak?

Girişimcinin Risk ve Karar Rehberi: Başarılı Erken Evre Girişimleri İnşa Etmek kitabının yazarı Thomas G. Pittz girişimcilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Gelecek 10 yılda hangi sektörlerde başarılı start up'lar ortaya çıkacak?

Thomas G. Pittz, Eric W. Liguori ile birlikte "The Entrepreneur's Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures" (Girişimcinin Risk ve Karar Rehberi: Başarılı Erken Evre Girişimleri İnşa Etmek) adlı kitabı yazdı. Girişimciliğin paradokslarını gözlemlerle iyi analiz eden yazar, bütün girişimcilerin ortak hatalar yaptığını söylüyor.

Pittz, Start Up dergisinden Aslı Sözbilir'in sorularını yanıtladı, girişimcilerin merak ettiği konularda gözlemlerini paylaştı.

Pittz, "Size göre önümüzdeki 10 yılda hangi sektörlerde başarılı start up'lar ortaya çıkacak?" sorusuna şu yanıtı veriyor:

Başarılı girişimciler başkalarının farkında olmadığı iş fırsatlarını fark etmekte ustadır. Eli kulağındaki 4'üncü Endüstri Devrimi etrafımızdaki dünyayı değiştirme potansiyeline sahip pek çok yeni teknoloji sunuyor. 5G bekleme süresini geçmişte bırakarak otonom araçlar ve nesnelerin internet (IoT) konularında büyük gelişmelerin kapısını aralıyor. Robotik makine öğrenmesi ve yapay zeka insanların geleneksel olarak yaptığı pek çok işi gittikçe daha fazla ellerinden alıyor.

Genom dizileme, kuantum programlama ve biyoteknoloji dünyamızı inanılmaz şekilde değiştirecek potansiyele sahip. Girişimciler bu yeni realitelere adapte olmaya devam edecek ve bir yandan müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirirken bir yandan da değişime liderlik edecekler.

GİRİŞİMCİLER İÇİN EN BÜYÜK RİSKLER NELER? 

Pittz, bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor: Yeni bir iş fikriyle ilişkilendirilen bir paradoks vardır. Bir taraftan fikir, kurucu ve takım için girişime önemli bir zaman ve para yatırma riskini alacak kadar güçlü, ikna edici olmalı. Diğer taraftan fikrin kendisi eğer icraata geçirilmezse değersizdir. Aslında bazı durumlarda sıkça gördüğümüz üzere kurucu fikrin cazibesine fazla kapılır ve piyasadan gelen bildirimleri dinlemez. işte böyle durumlarda fikrin değeri sıfırın dahi altındadır. Birçok iyi fikir kurucu, onu piyasaya adapte edemediği ve tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulayamadığı için gün yüzü görememiştir.

Pitzz, röportajda girişimcilerin önündeki riskler, bir start up'ı başarılı yapan unsurlar, girişimcinin riskleri nasıl önleyebileceği, yapılan en büyük hatalar gibi önemli soruları yanıtlıyor.

Röportajın devamı: Girişimcinin Paradoksu

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