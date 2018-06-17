Gelecek iPhone'lar Suya Daha Dirençli Olacak
Yeni patent gelecek iPhone'ların suya karşı daha dirençli olacağına işaret ediyor.
iPhone X ve iPhone 8 zaten belli bir miktar su direncine sahip. Sahip oldukları IP67 sertifikası, iki telefonun da 1 metre derinlikte suda 30 dakika durabildiği anlamına geliyor. Bu tek başına kulağa etkileyici gelse de diğer rakip telefonlar daha iyi su direncine sahip. Bunun yanı sıra, bu sertifika telefona bağlı olabilecek aksesuarları hesaba katmıyor, ancak yeni Apple'ın aldığı yeni bir patent bu ve benzeri sorunların tümünü çözecek gibi görünüyor.
USPTO'da yapılan patent başvurusu 'elektronik cihazlar için mühürlü aksesuarlar' başığı altında aksesuarların da suya dayanıklılığını arttırmayı hedefliyor. Ayrıca bazı telefonlarda şarj ve kulaklık girişi gibi portların kapakları olsa da, eğer telefona böyle bir aksesuar bağlıyken su teması gerçekleşirse, telefonun sahip olduğu sertifikanın hiçbir anlamı kalmıyor.
Apple'ın bu patenti zaten var olan aksesuarlar için bir çözüm içermiyor, ancak gelecek iPhone aksesuarları suya dayanıklı olacak gibi gözüküyor.
Patent ayrıca gelecek telefonlar için IP68 sertifikası sağlayabilir, bu da 1.5 metre derinlikte 30 dakika suya dayanma anlamına geliyor. 50 santim çok büyük bir fark gibi görünmese de, su içerisinde derine indikçe su basıncı katlanarak arttığı için bu önemli bir adım. Gelecek iPhone'lar IP68 sertifikasına sahip olursa, rakip telefonların suya direnci bakımından geride kalmamış olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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