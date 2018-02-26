Gelecektek Gelen Telefon Gizli Kameraya Sahip
Gelecekten gelmiş gibi görünen bu telefonun ön yüzü tamamen ekranla kaplı. Peki ön kamera ve hoparlör nerede?
- Ali Ruhi Öztürk
Bu telefon ekran ile entegre parmak izi okuyucusuna, gizli ve istendiği zaman ortaya çıkabilen selfie kamerasına ve neredeyse %100 ekran/çerçeve oranına sahip. Görünüşe bakılırsa Çinli telefon üreticisi Vivo, bu deneysel telefon ile Vivo X20 Plus UD ile geliştirdiği teknolojileri bir adım daha ileri taşıyor.
Vivo Apex adlı bu prototip telefon, önceki modele göre daha kolay çalışan bir ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip. Parmak izi okuyucusunun ön yüzde ve ekran altında bulunması, cihazın arkasında bulunmasından çok daha iyi gibi görünüyor. Ancak anlaşıldığı kadarıyla telefonun parmak izinizi okuyabilmesi için parmağınızı biraz sert şekilde bastırmanız gerekiyor. Şirket, bu teknolojinin daha da gelişeceği konusunda garanti verdi.
Cihaz ayrıca aynı anda iki farklı parmağınızın izini okuyabiliyor, bu sayede ekstra bir güvenlik katmanı oluşturabiliyor. Vivo, telefondan ödeme ve banka işlemleri gibi önemli faaliyetleri bu özellikle daha iyi güvenli ve daha kolay erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.
Cihazın bir diğer ilginç özelliği ise gizli ön kamerası. Bu kamera siz ona ihtiyaç duyana kadar gizli şekilde telefonun içinde bekliyor, ve istediğiniz zaman küçük bir anten gibi açılarak hazır hale geliyor. 8MP'lik bu ufak selfie kamerasının ortaya çıkması 0.8 saniye alıyor.
Vivo Apex'in iç donanımı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yok, ancak marka bu telefonun yüksek kalite ses çıkışı ve çift lensli arka kamera sistemine sahip olacağını açıkladı.
Şimdilik bu telefon sadece bir kavram ispatı olarak bulunuyor, yani onu satın almak mümkün değil. Ancak gelecekte daha bile iyi bir varyasyonun piyasaya sürüleceğinden emin olabilirisiniz.
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