Gelirlerine göre "Forbes arkadaş listesi" düzenleyen TikTokçu tepki çekti

TikTok fenomeni Tom Cruz, arkadaşlarını gelir durumuna göre sıraladığı bir listeyi takipçileriyle paylaştı. Cruz'un bu paylaşımı milyonlarca kişi tarafından izlendi ve tepki topladı.