Gelirlerine göre "Forbes arkadaş listesi" düzenleyen TikTokçu tepki çekti

Arkadaşlarını zenginden yoksula doğru sıralayan TikTokçu Tom Cruz; yakın arkadaşlarının maaş, tatil bütçesi ve ilişki durumunun gibi bilgilerinin dökümünü paylaştı. Sosyal medyada eleştiri toplayan video 3.2 milyondan fazla görüntüleme aldı.
En Yakın Arkadaşlarının Listesini Paylaştı
TikToker Tom Cruz en yakın 17 arkadaşının maaşlarını, ücretli izinlerini, tatil bütçelerini ve ilişki durumlarını özetleyen ayrıntılı bir tablo içeren bir video paylaştı. Cruz, "Birkaç yıl önce ben ve arkadaşlarım gelirlerimizi ve seyahat için müsaitliklerimizi gösteren bir tablo oluşturmaya başladık. Bu 5 milyon dolardan fazla kazanan ve en çok kazanan arkadaşımız olan Shawn'dan 125 bin dolar kazanan 'Çulsuz Bobby' dediğimiz arkadaşımıza kadar uzanan bir liste" dedi.
What in the wealth is this pic.twitter.com/NTPTKT5CZG— Karim Alammuri (@Radio_Reem) August 18, 2021
Milyonlarca Kişi İzledi
Cruz'un ağzı açık bırakan videosu şu an TikTok'ta mevcut değil ancak twitter'da twitter'da 3,2 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Videoda yer alan listeye göre Cruz'un da dahil olduğu 6 kişi geçen yıl bir milyar doların üstünde kazandı. Cruz videoda listenin "çok motive edici olduğunu" söylese de Twitter'da birçok kişinin tepkisini çekti.
"Arkadaşlarımın Geliri Umrumda Değil"
Cruz ise tepkiler üzerine maaş ayrımına rağmen, arkadaşlarını ne kadar para kazandıklarına göre yargılamadığını söylüyor.
Cruz, "Arkadaşlarımın geliri umurumda değil. Herkesin para açısından nerede olduğunu görmek için günübirlik geziler veya yol gezileri planlarken bu çok yardımcı oluyor." dedi.
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