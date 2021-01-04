Gelmiş Geçmiş, Tüm Zamanların En İyi 10 Hacker Filmi

Hacker'ların ilgi çekici bir konu oldukları kesin. Bu konunun sık sık filmlerde işlenmesi de tabii ki sürpriz değil. İşte bizim seçimimizle, tüm zamanları en iyi 10 hacker filmi.