Gelmiş Geçmiş, Tüm Zamanların En İyi 10 Hacker Filmi

Hacker'ların ilgi çekici bir konu oldukları kesin. Bu konunun sık sık filmlerde işlenmesi de tabii ki sürpriz değil. İşte bizim seçimimizle, tüm zamanları en iyi 10 hacker filmi.

Tüm Zamanların En İyi 10 Hacker Filmi

İnternetin yaygınlık kazanmaya başladığı günlerden bugüne gelirken, hacker'lar da her geçen gün daha fazla ilgi çeken bir konu haline geldiler. Öyle ki, hırsızlığın geçtiği veya gizemli olayların gerçekleştiği neredeyse her filmde görünüyorlar.

Böylesine ilgi çeken bir konunun, film yapımcıları tarafından fark edilmemesi elbette ki mümkün değildi. Çekilen neredeyse her hacker filmi, önemli gişe başarıları elde etti. Peki ama hacker'ların baş rolde olduğu en iyi filmler hangileri? Tabii ki herkesin listesi farklı olacaktır ama eminiz ki aşağıda sıraladığımız filmlerden en az yarısı, tüm bu listelere girecektir.

İşte bizim seçimimizle, tüm zamanların en iyi hacker filmleri...

1. The Matrix (1999)

matrix

Bilim kurgu filmlerinin en vazgeçilmezlerinden The Matrix'te makineler, insan ırkının yerini alıyor ve Neo, insan ırkını kurtarma görevini üstleniyor.

2. Algorithm (2014)

Filmin ana karakteri bağımsız hacker Will, çok gizli devlet birimlerine ulaşıyor ve geliştirilmekte olan tüm programları bilgisayarına indiriyor.

3. WarGames (1983)

Filmde lise öğrencisi hacker'ı canlandıran David Lightman (Broderick), bir askeri süper bilgisayara giriş yapmayı başarıyor ve üçüncü dünya savaşı için geri sayımı başlatıyor.

4. Hackers (1995)

hackers

Filmde Angelina Jolie ve Jonny Lee Miller, iki genç hacker'ı canlandırıyorlar. Miller 11 yaşındayken binlerce bilgisayarı hack'lemekten dolayı, 18 yaşına kadar bilgisayar kullanmama cezasına çarptırılıyor.

5. Takedown (2000)

ABD'li ünlü hacker Kevin David Mitnick'ten yola çıkılarak hazırlanan film, Tsutomu Shimomura'nın kitabını temel alıyor. Mitnick 1980 ve 1990'larda hack suçlarından dolayı birkaç senesini hapiste geçirmişti. Şu an maaşı bol bir güvenlik danışmanı, konuşmacı ve yazar olarak çalışıyor.

6. Swordfish (2001)

Gabriel Shear tarafından yönetilen bile kontr-terörist grubu olan Black Cell, uluslararası terörizme karşı verdiği savaş için mali destek arıyor. Bun yapmak için yardımına baş vurduğu isim ise, Stanley Jobson isimli hacker'dan başka biri değil.

7. Live free or die hard (2007)

bruce willis

Zor Ölüm 4 olarak da bilinen filmde Timothy Olyphant'ın canlandırdığı hacker, trilyonlarca doları merkez bankasından transfer etmeye çalışırken neredeyse tüm ABD altyapısını çökertiyor.

8. Blackhat (2015)

blackhat

Chris Hemsworth'ün yeni bir filmi olan Blackhat'te hacker'lar, bir nükleer reaksiyon oluşturmak üzere Çin'in nükleer enerji santralini hack'liyor. Bu sırada borsayı da hack'leyip bankadan milyonlarca dolar çalıyorlar.

9. Untraceable (2008)

Filmdeki seri katilin kullandığı cihazlar, kurbanlarını KillWithMe.com web sitesine yapılan ziyaret sayısına göre öldürüyor. Milyonlarca kişi, cinayetlerin kurbanın canlı olarak yayınladığı siteye oturum açarak kurbanın ölümünü hızlandırıyor.

10. Eagle Eye (2008)

Filmde iki kişi, tanımadıkları bir kadın tarafından telefonla aranıyor ve telefonda söylenenleri yapmazlarsa ölecekleri söyleniyor. Filmde tüm ağları elinde bulunduran bir süper bilgisayarın hack'lenmesi konu alınıyor.

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