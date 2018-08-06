Gençler Snapchat filtreleri gibi olmak istiyor
Birçok gencin gerçek hayatta "Snapchat filtrelerine benzemek" istemesi, endişeye neden oldu!
Kozmetik cerrahlar, her zaman ünlülerin vücut parçalarını yeniden yaratmak gibi garip isteklerle karşılaşmışlardır: Angelina Jolie'nin dudakları, David Beckham'ın baldırı ya da belki de Salma Hayek'in göğüsleri. Ancak bugün bazı gençler, daha farklı şeyler istiyorlar. On yıl önce, en sevdiği ünlülere biraz olsun benzeme isteği popülerdi ancak bugün gençler, en sevdikleri Snapchat filtreleri gibi görünmek istiyorlar.
Boston Medical Center'daki Ethnic Skin Center'ın yöneticisi Dr. Neelam Vashi, endişe verici yeni akımı açıklamak için "Snapchat dismorfiya" terimini kullanıyor.
Amerikan Tıp Derneği'nin Yüz Plastik Cerrahisi Dergisi'nde kısa bir süre önce yayınlanan bir makalesinde söylediğine göre gençler, insanların dünya çapında güzellik algısını giderek daha fazla değiştiriyorlar. "Facetune üzerinde küçük bir ayarlama, cildi pürüzsüzleştirebilir ve dişlerin daha beyaz, göz ve dudakları daha büyük görünmesini sağlayabilir. Bu filtreler norm haline geldi. "
Ve bu durum da gerçek sorunlara yol açmaya başlıyor. Örneğin vücut dismorfisi, "obsesif kompulsif spektrumda sınıflandırılan, görünüşte algılanan bir kusur ile aşırı meşguliyeti içeren bir durumdur." Snapchat dismorfisi, aynı durumun bir dalıdır. Örneğin, bir zamanlar burnunun büyüklüğü gibi şeylere odaklanan gençler, şimdi Snapchat filtreleriyle maskelenen tamamen normal çizgiler, lekeler ve kusurlar gibi konularda hiperkritik bir konumda bulunuyorlar.
Cerrahlar halen gelişmekte olan çocuklar üzerinde bu tür prosedürleri tamamlama konusunda tereddütlü olsa da, Amerikan Tıp ve Rekonstrüktif Plastik Cerrahi Akademisi, klinisyenlerin 2017'de gördüğünü hastaların %55'inin "selfielerinde daha iyi görünmek" isteyen hastalar olduklarını söylüyor. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 13 artış yaşandığı anlamına geliyor.
Vashi'nin Inverse'e söylediğine göre cerrahların, bazı burunların yumrularını ve köprülerini tıraş ettiği ortak burun ameliyatı olan rinoplastinin oldukça yaygın durumda. Artık insanlar kelebek veya çiçek tacı filtresi uygularken kendilerini gördükleri duruma daha fazla benzemek için neler yapmaları gerektiğini soruyorlar.
"İnsanlar burnunu yeniden şekillendirmemi ya da daha dolgun dudaklar yapmamı istedi. Ama genellikle düzeltmek istedikleri, yüzlerindeki asimetri idi" dedi.
Asimetrik yüzler, her açıdan tamamen normal. Ancak simetrik yüzler, çoğu zaman en çekici olarak görünenler olarak kabul ediliyor. Snapchat asimetrik yüzleri daha simetrik yapmasa da, altta yatan dokunun yumuşatılması ve parlatılmasıyla ince çizgilerin, kırışıklıkların ve lekelerin görünümünü azaltıyor ve böylece bazı yüzlerde asimetri görünümünü de azalabiliyor.
Ve görünüşe göre bu simetri, bazı kullanıcıları pahalı, nihayetinde sorunlu hayallere kapılmaya sevk ediyor.
Levent Öztürk
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