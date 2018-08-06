Gençler Snapchat filtreleri gibi olmak istiyor

Birçok gencin gerçek hayatta "Snapchat filtrelerine benzemek" istemesi, endişeye neden oldu!

Gençler Snapchat filtreleri gibi olmak istiyor

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