General Mobile GM 22 Pro İncelemesi

Ülkemizde akıllı telefonlar arasında bugüne kadar fiyat/performans noktasında tüketiciler arasında tercih edilen markalardan biri General Mobile. Yıllardır farklı modellerini bizim çevremde de kullananlar oldu, sizlerin de olmuştur ve genellikle de iyi yorumlar edilmiştir markanın telefonları ile ilgili. Bu arada eğer yaşadığınız sorunlar olduysa, onları da aşağıda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Bugün 2022 yılına girmemizle beraber General Mobile'ın bu yılın yeni modellerinden General Mobile GM 22 Pro'yu tüm detaylarıyla inceleyeceğiz, üzerine biraz konuşacağız. GM 22 serisinin tamamı geldi bu arada, önce Pro'dan başlayacak, sonraki bölümlerde de GM 22 ve GM 22 Plus modellerini değerlendireceğiz.
Evet, öncelikle merak edilen noktadan başlayalım, tabii ki fiyat. General Mobile GM 22 Pro, şu an 4599 TL fiyatla piyasada bulunabiliyor. İlk çıktığında fiyatı 4999 TL olarak belirlenmişti. Neyse ki indirime girmiş. Böylece rakipleri arasında tercih edilebilirliğini artırdığını söyleyebiliriz. Şu an baktığımızda çevresinde bu fiyatlarda OPPO A72, Huawei P40 Lite E, TCL 10 Plus, Xiaomi Redmi 9 gibi modeller var. Bu modellerden daha iyi kamera özelliklerine sahip olması en önemli yanını oluşturuyor diyebiliriz GM 22 Pro için. RAM kapasitesi de bir hayli geniş. Bunlar en dikkatimizi çeken yanları oldu GM 22 Pro'nun. Şimdi daha detaylı şekilde inceleyeceğiz, böylece 4500 TL bandında telefon bakıyorsanız, kafanızda bu model ile ilgili bir net düşünce de ortaya çıkacaktır, en azından diğer modellerle kıyaslarken yardımcı olacaktır.
General Mobile GM 22 Pro Tasarımı Nasıl?
GM 22 Pro, tasarım anlamında güzel görünen bir telefon. Elimizde siyah renkli modeliyle bulunuyor, ancak bu siyah degradeli bir şekilde işlenmiş. Böylece ortaya güzel bir görüntü çıkmış. Telefonun ayrıca beyaz renkli seçeneği de var bu arada.
Telefonun arka yüzeyi plastik. Fakat fena bir his vermiyor doğrusu. Mat malzemeyle işlenmiş bu yüzey parmak izlerini ise nispeten tutuyor, arada temizlemeniz gerekecek.
GM 22 Pro, büyük bir telefon. Bu anlamda standart kullanımda ekranını tek elle kullanmanız pek mümkün değil, fakat büyük telefon büyük ekran demek ve bu da multimedya uygulamaları için iyi bir şey anlamı taşıyor. Ekrandan daha detaylı bahsedeceğiz.
GM 22 Pro'da beğendiğimiz yanlardan biri de oldukça ince bir profile sahip olması. Aslında telefonun kalınlığı 9.1 seviyesinde, pek ince sayılmaz, ancak kenarlara doğru inceltilmiş olmasıyla ince bir profil hissiyatı uyandırıyor ki zaten önemli olan da bu. GM, bunu iyi kotarmış. Telefonun 213 gram ağırlığında olduğunu ve bu boyuttaki bir telefona göre bunun da normal olduğunu söyleyebiliriz.
GM 22 Pro'nun çevresine baktığımızda, sağ kenarda parmak izi sensörünü görüyoruz. Tam başparmağın altına gelen bu sensör, bugüne kadar gördüğümüz en hızlı sensör değil, fakat nispeten akıcı çalıştığını söyleyebiliriz. Alternatif yöntem ise kamera yoluyla yüz tanıma. Bunu da düşük ışık altında denedik ve hızlı davrandığını gördük. Bu 2 yöntemi birden etkilenleştirirseniz elinizi her attığınızda kilidi kolayca açabilirsiniz.
Ses butonları pek alışık olmadığımız gibi sol kenara yerleştirilmiş. Üzerinde ise SIM kart ve microSD kart çekmecesi yer alıyor. GM 22 Pro, çift SIM kart desteğine sahip. microSD kart içinse ayrı bir yuva daha bulunuyor. Böylece hem 2 hattınızı hem de microSD kartı aynı anda takabiliyorsunuz ki bu telefonun avantajlarından biri.
Telefonun alt kenarına geldiğimizde de burada 3.5 mm kulaklık giriş, USB-C portu ve hoparlör mazgalının olduğunu görüyoruz. İyi haber, telefonun kutusu içinde kulak içi kulaklıklar var. Kötü haber ise, telefonun stereo ses desteği yok. Sadece alt kenardaki hoparlörden ses alıyorsunuz.
General Mobile GM 22 Pro Ekran Özellikleri
Evet, ekrana bakacak olursak, GM 22 Pro'nun gayet standartları karşılayan geniş ve kenar çerçevelerinin oldukça ince tutulduğu, üzerinde delik yoluyla kameranın yerleştirildiği bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu arada ekran düz yapıda. Bir dönem olduğu gibi kavisli ekran trendi bu telefonda karşımıza çıkmıyor. Bu haliyle güzel görünüyor.
Ekranın teknik özelliklerine geldiğimizde ise, ekran boyutunun 6.78 inç gibi oldukça geniş olduğuyla başlayabiliriz. Panel olarak IPS LCD kullanılmış, çözünürlük ise 1080x2460 piksel. Gayet büyük ve bu büyüklüğe uygun bir ekran çözünürlüğü. Panel de IPS olmasıyla standart, gayet güzel bir görüntü üreten cinsten. Buraya kadar her şey yolunda.
Ekranda aradığımız tek özellik ekran tazeleme hızıyla ilgili. 90Hz, 120Hz tazeleme hızları, son dönemde piyasaya çıkan telefonlarda çok popüler sizlerin de bildiği gibi. Ancak işin bir de maliyet tarafı var ve General Mobile GM 22 Pro'da muhtemelen bu nedenle bu özelliği çıkartmış. Mesela bundan 2 yıl önce incelediğimiz Realme 6, 90Hz tazeleme hızına sahipti ve o dönem fiyatı 2 bin 500 TL olmasıyla fark yaratıyordu. Ancak aynı telefon şimdi 5 bin lira fiyattan alıcı buluyor. GM 22 Pro ilee benzer özellik tablosundaki 90Hz tazeleme hızına sahip telefonların fiyatları da yine bu civarlarda. Ha, 90Hz olup daha uygun modeller yok mu? Var. Mesela Samsung Galaxy M12 veyta Tecno Spark 7 Pro gibi modellerde 90Hz ekran görebiliyorsunuz ve fiyatları da 2700 – 3000 TL civarında. Ancak burada da diğer özelliklerden feragat etmeniz gerekiyor. Bu noktada seçim size kalmış, elbette biz de ekranın 90Hz olmasını isterdik, fakat fiyatın daha fazla şişmemesi daha mantıklı bir seçenek gibi geliyor.
General Mobile GM 22 Pro Özellikleri Neler?
Evet, ekran konusunu da hallettiğimize göre şimdi telefonun teknik özelliklerine ve performansına olan yolculuğumuza başlayabiliriz. Öncelikle bu telefonun RAM ve hafıza konusunda zengin olduğuyla sözü açalım. Telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Bu özellikle Android işletim sistemi kullanan bir telefon için önemli bir havadis. Diğer nokta ise telefonun hafızasının 128 GB olması. Bu da gayet ideal bir alan. Eğer yine de yetmezse, microSD kart ile 256 GB daha artırabiliyorsunuz.
Şimdi bu ikisini bir kenara koyduktan sonra işlemciye gelelim. General Mobile, GM 22 Pro'da Helio G95 işlemciyi kullanmış. GM 21'de de Helio G90'ı kullanmıştı. Bu bir gelişme olarak görünebilir, fakat bahsettiğimiz işlemci 2 yıllık bir işlemci. Evet, performansı iyi, gerek günlük kullanım gerek oyunlar için de uygun yapıda tasarlanmış bir işlemci, fakat artık eskimeye yüz tuttuğu da açık. Bu arada bunu yalnızca GM 22 Pro için söylemiyoruz, genelde bu sınıfta kullanılan işlemciler muadil. Bunun da yine maliyeti düşünülerek tercih edildiği açık. Ancak yine de örneğin bir Dimensity 900 kullanılsa cihaz açık ara uçarmış diye de söyleyebiliriz.
General Mobile GM 22 Pro Performansı Nasıl?
Peki, GM 21 Pro ile GM 22 Pro arasında performans noktasında ne kadar fark var. Yaptığımız benchmark testlerinden AnTuTu Benchmark'a baktığımızda, GM 22 Pro'nun bu testten 293 bin 101 puan aldığını görüyoruz. Bu skoru GM 21 Pro'nun da olduğu tabloya koyduğumuzda GM 22 Pro'nun GM 21 Pro ile az fark yarattığını görmek mümkün. Zira GM 21 Pro'nun aynı testten aldığı puan 289 bin 125. Oldukça yakın olduklarını söylemek mümkün.
Benzer şey Geekbench testinde de karşımıza çıkıyor bu arada. GM 22 Pro, Geekbench'te tek çekirdek skoruyla 485 puan, çoklu çekirdek performansıyla ise 1587 puan topluyor. Selef model de benzer sonuçlar üretiyordu, o anlamda 2 telefonun birbirine yakın performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
Test sonuçlarını bir kenara bırakırsak gerçek dünya kullanımında ise gayet sorunsuz bir kullanım sağlıyor GM 22 Pro. Akıcı bir performans alıyorsunuz. Uygulama kullanımları, aralarındaki geçişler, arayüz dolaşımları ya da oyun performansı noktasında, tam olarak sınıfına uygun bir grafik çiziyor. Ancak oyun konusunda grafik gücü yüksek PUBG'de en yüksek grafik ayarlarında oynamayı beklemeyin ve kare atlamalarını fark edebileceğinizi de söyleyelim. Burada oynayacağınız oyunun optimizasyonu ve harita genişliği de önemli pek tabii ki. Mesela Call of Duty Mobile'da daha akıcı bir oyun sağlayabiliyorsunuz.
GM 22 Pro'da Android 11 işletim sistemi kullanılıyor. Arayüzde tüm arayabileceğiniz seçenekler mevcut. Gezinme çubuğunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyor, akıllı dokunmatik özelliklerine erişebiliyor, tema ve efektleri özelleştirebiliyorsunuz. Ekran bölme ve daha pek çok özellik de yer alıyor.
Bu kısmı kapatmadan son olarak telefonda NFC desteğinin yer aldığını, Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 kablosuz ağ teknolojilerinin benimsendiğini ve FM radyonun yer aldığını da söyleyelim ve pil ömrüne geçelim.
General Mobile GM 22 Pro ile yapılan testlerin sonuçlarını yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
General Mobile GM 22 Pro Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?
GM 22 Pro'da 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya yer veriyor. Bu kapasite günlük kullanım için gayet yeterli. Ortalama kullanımla günü rahat çıkartıyorsunuz. Ancak telefonu elinden düşürmeyenlerdenseniz pek tabii ki bu süre daha hızlı akacak. Yük bindirmediğiniz, standart uygulamaları, yer yer kamerayı, arada oyun da açarak normal bir kullanımla ise 1 tam günü götürebiliyor telefon. Şarj için ise, kutusu içinden çıkan 18W gücünde adaptörü kullanabilirsiniz.
General Mobile GM 22 Pro Kameraları Nasıl?
GM 22 Pro, arkada 4 kamera bulunduran, önde ise tek kameraya yer verilen bir telefon. Pek çok benzer fiyatlı rakibinden özellikle ana kamerasıyla ayrılıyor bu telefon. Zira GM 22 Pro'da 108 MP ölçüsünde bir ana kamera kullanılmış durumda. ISOCELL HM2 sensörüne sahip olmasıyla fark yaratan GM 22 Pro, böylece selef modelden de rakip modellerden de daha iyi bir kamera performansı sunmasıyla avantaj sahibi.
0.7 mikrometrelik bu sensör ile çekilen fotoğraflar ortaya gerçekten başarılı sonuçlar çıkartırken, telefonda diğer kameralar da 5 MP, 2 MP ve 2 MP şeklinde diziliyor. Bu kameralar da farklı çekim senaryoları için burada. 115 derecelik lensi ultra geniş açılı manzara fotoğraf çekimlerinde kullanıyor, makro kamera ile 4cm mesafeden makro çekim yapabiliyor ve alan derinliği kamerasından da portre modunda yapacağınız çekimlerde faydalanıyorsunuz.
Telefonun arayüzü de bu lenslerden geniş geniş kullanma olanağı tanıyacak şekilde tasarlanmış. 108 MP fotoğraflar için menüden 108 MP kısmına, portre çekimler için de portre moduna gelmeniz gerekiyor. Yine burada ayarları kendinizin yapacağı profesyonel mod da yer alıyor veya bu işler otomatik olsun isterseniz üstten AI modunu açabiliyorsunuz.
Telefonda gece modu da yer alıyor. Gece modu açık ve kapalı şeklinde yaptığımız çekimlerde aradaki farkı görmek mümkün. Ancak yine de gece modunu kendi içinde değerlendirdiğimizde, çekilen fotoğraflarda grenlerin olduğu açık. Fakat buna karşın iyi iş çıkardığını da söylemek lazım -ki zaten siz de görüyorsunuz. Son olarak telefonun 4K video kaydı yapabildiğini de söyleyelim ve sonuca geçelim.
General Mobile GM 22 Pro ile çekilen fotoğrafları yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, uzun bir incelemenin ardından geldik sonuç bölümüne. Aslında daha üzerine pek çok şey konuşup, farklı açılardan da değerlendirebiliriz, ancak sanıyoruz ki genel çerçevede GM 22 Pro'nun özelliklerini ve sunduklarını aktarabildik. Bundan sonrası size kalmış durumda. Son olarak fiyat açısından da değerlendirdiğimizde şu an bu sınıf için en uygun modellerden biri olduğunu söylemesi hiç zor değil. 128 GB'lık modeliyle 4499 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Eğer 64 GB yeter derseniz, o da 4 bin TL bandında bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %88
+ 108 MP kamera
+ Güzel tasarım
+ İdeal performans
+ Uzun ömürlü pil
+ Başarılı ekran
+ microSD, çift SIM, NFC, kulaklık girişi
- Stereo hoparlör yok
- 90Hz yok
- Parmak izi tutuyor
TEKNİK ÖZELLİKLER
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.05 GHz & 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2460 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G76 MC4
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: 256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 108 MP & 5 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 165 x 76 x 9.1 mm
- Ağırlık: 213 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın