General Mobile GM 9 GO Hala Satın Alınır mı?

General Mobile'ın 2018 yılında satışa çıkarttığı akıllı telefonu GM 9 GO modeli son zamanlarda 1200 TL fiyatıyla yeniden giriş seviyesi bir akıllı telefon satın almak isteyeler arasında konuşulmaya başlandı. Peki, General Mobile GM 9 GO satın alınır mı, özellikleri neler? Bu incelememizde kısaca General Mobile GM 9 GO'yu yakından tanıyoruz.
General Mobile GM 9 GO, elbette tasarım itibariyle dönemin tasarım anlayışını benimsiyor. Önden bakıldığında 5.5 inç boyutundaki ekranının çevresini saran çerçeveleri ile dikkat çeken General Mobile GM 9 GO, beyaz, altın sarısı ve uzay grisi gibi 3 farklı renk seçeneğiyle bulunabiliyor.
5.5 inçlik ekranın çözünürlüğü 720x1440 piksel seviyesinde olurken, ekranın üzerindeki ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP şeklinde.
Telefonun en dikkat çekici yanlarından biri ise, pilini değiştirmenize olanak tanıması. Artık günümüzde bu tip akıllı telefonlar göremiyoruz. Buna karşın General Mobile GM 9 GO'nun arka kapağını açabiliyor ve bataryayı değiştirebiliyorsunuz. Telefonun bataryası ise 3500 mAh kapasitesinde.
Temel ihtiyaçlara özel bir akıllı telefon olan General Mobile GM 9 GO'da Android GO işletim sistemi yer alıyor ve bu işletim sistemi Android 8.1 sürümüne dayanıyor. 1 GB AM ve 16 GB depolama alanına sahip olan telefonda, ayrıca depolama alanını microSD kart yoluyla artırabildiğinizi de belirtelim.
General Mobile GM 9 GO'da MediaTek MT6739 işlemci kullanılıyor. Bu işlemci ve teknik kadro ışığında çok temel kullanımlar için uygun bir performans sağlayabilecek telefonda, arayüzde rahatlıkla dolaşabiliyor ve uygulamaları açabiliyorsunuz. Ancak yüksek güç gerektiren uygulamaların bu telefonda artık zorlanacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
General Mobile GM 9 GO, elbette buna ilişkin olarak bir oyun telefonu değil. Çok basit oyunlar oynanabilir, fakat 1 GB RAM artık günümüz için oyun anlamında hiç de yeterli değil.
Telefonun arkasında da flaşla desteklenen tek kamera yer alıyor. Bu kamera 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Bu kameralar günlük kullanım için ideal olsa da, çok da iyi bir fotoğraf kalitesi beklememek gerekiyor.
General Mobile GM 9 GO'da FM Radyo uygulaması mevcut durumda. Kutusundan 3.5 mm girişli kulaklığının çıktığını da belirtelim.
Sonuç
Sonuç olarak General Mobile GM 9 GO, günümüz şartları için artık pek de performans sağlayacak bir akıllı telefon değil. 1200 TL fiyatı ile bir şekilde ilgi odağı olduysa da, farklı modelleri de değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyoruz. Ancak ilk kez bir akıllı telefon satın alacak ya da gerçekten çok temel bir kullanımda bulunacağını düşünenler ilgilenebilir.
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