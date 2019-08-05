General Mobile'dan Peşin Fiyatına 6 Taksit
General Mobile; GM 9 Pro, GM 8 ve GM 8 Go modelleri için peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuyor. İşte bilmeniz gereken her şey...
General Mobile; GM 9 Pro, GM 8 ve GM 8 Go modelleri için Garanti BBVA kullanıcılarına özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor. www.generalmobile.com/tr üzerinden düzenlenen kampanya ile kullanıcılar GM 9 Pro'yu ayda 299,83 TL, GM 8 Android One'ı ayda 166,5 TL; GM 9 Go'yu ayda 149,84 TL; GM 8 Go'yu ise ayda 133,17 TL taksit ile satın alma fırsatına sahip.
www.generalmobile.com/tr üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak kampanyada kullanıcılar, Garanti BBVA ile online 'alışveriş kredisi' veya 'hesaptan havale' seçeneği ile işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. Garanti BBVA'dan Alışveriş Kredisi'ni tercih eden kullanıcılar alışverişlerini ödeme anında taksitlendirebilecek, alışveriş kredisi ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ise yönlendirilecekleri sayfada Garanti BBVA kullanıcı bilgilerini girmeleri yeterli olacak. Ödeme işlemleri tamamladıktan sonra www.generalmobile.com/tr'a geri yönlendirilen kullanıcılar, 'peşin fiyatına 6 taksit kampanyası' sayesinde perakende fiyat ile çekilecek kredi tutarı arasındaki alışveriş tutarında indirim olarak görecekler.
GM 9 Pro Garanti BBVA kullanıcılarına özel ayda 299,83 TL
General Mobile'ın yıldızı, 3.800 mAh yüksek pil kapasitesi ile 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunan GM 9 Pro'ya sahip olmak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları, 6 ay boyunca 99,83 TL taksit ile akıllı telefona ulaşabilecekler.
GM 8 Android One ayda 166,5 TL
Fotoğraf çekmeyi severlerin gözdesi, 'Google Fotoğraflar' uygulaması ile ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli depolama alanı sunan ve 13 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede selfie deneyimi de yaşatan GM 8 Android One'a sahip olmak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları ise peşin fiyatına 6 taksit kampanyası ile ayda 166,5 TL telefona sahip olabilecekler.
GM 9 Go ayda 149,84 TL
Dış görünümü GM 9 Pro'nun tasarımından esinlenen, Google'ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırması ile özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe edenlere hitap eden GM 9 Go'yu satın almak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları peşin fiyatına 6 taksit kampanyası ile ayda 149,84 TL taksit ile telefona ulaşabilecekler.
GM 8 Go ayda 133,17 TL
Google'ın 'Android Go' versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan, kullanımı kolay uygulamaları ile akıllı telefona ilk adım konseptinde pazara sunulan ve başarılı kamerası ile dikkat çeken GM 8 Go'ya sahip olmak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları ise telefonu ayda 133,17 TL taksit ile satın alabilecekler.
Peşin fiyatına 6 taksit imkanından yararlanmak veya hizmet hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen Garanti BBVA'a kullanıcıları https://www.generalmobile.com/tr/kampanyalar/ adresi üzerinden işemlerini yapabilecek veya bilgi alabilecekler.
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