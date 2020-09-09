General Motors, Nikola'nın yüzde 11 hissesini satın aldı! Şimdi ne olacak?

General Motors (GM), milyarlarca dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak Nikola'da yaklaşık 2 milyar dolar değerinde %11 hisse aldı. Söz konusu iş birliğinin üretim ortağı GM, Badger modelli kamyonları 2022 sonuna kadar üretim bantlarıyla buluşturacak.
General Motors - Nikola Ortaklığı
Nikola hisseleri karşılığında GM, Nikola'ya piller, bir şasi mimarisi, yakıt hücresi sistemleri ve başlangıç ??için önerilen Nikola Badger pikabını inşa edecek bir fabrika sağlayacak. GM ayrıca Nikola'nın planladığı 7 ve 8. sınıf ticari traktör römorkları için yakıt hücresi teknolojisi tedarik edecek.
Nikola'nın Hisseleri Değerlendi
Nikola'nın hisseleri GM'nin yatırımından sonra %48'den fazla değerlenerek 52.94 dolara yükseldi ve GM'ye yaptığı yatırımda 500 milyon dolardan fazla kağıt kazancı sağladı.
Aylardır hisse başına 33 doların altında kalan GM hisselerinin iflas sonrası halka arz olan 2010'un fiyatı, öğleden sonraki işlemlerde yaklaşık %10 artmış oldu.
GM, Badger'ı fabrikalarından birinde 700 milyon dolar ve sıfır emisyonlu bir araç üretmek için düzenleyici kredilerin değeri de dahil olmak üzere, anlaşmadan toplam 4 milyar dolarlık bir değer elde etmeyi beklediğini söyledi.
"Ek Anlaşmaları Değerlendirmeye Açığız"
GM İcra Kurulu Başkanı Mary Barra, Detroit şirketinin diğer şirketlere Ultium elektrikli bataryası ve hidrojen yakıt hücresi teknolojilerini tedarik edebileceğini söyledi.
GM, Nikola hisselerine 2 milyar dolar ödedi. Ayrıca elektrikli kamyon üreticisinin yönetim kuruluna bir yönetici atama hakkı aldı.
GM'nin ilk elektrikli kamyoneti GMC Hummer, 2021'in sonlarında çıkacak. GM, Nikola Badger kamyonunun elektrikli ve yakıt hücreli versiyonlarını üretecek ve şirketler 2022'nin sonunda üretim bekliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın