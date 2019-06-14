Genesis Mini İçin 12 Oyun Daha Açıklandı!
Son dönemin modası olan "mini" ya da "klasik" konsolllara eklenecek son cihaz, açıklamalara göre içereceği oyunlarla ve oyun sayısıyla fark yaratacak!
- Levent Öztürk
Son dönemde, eski nesil konsolların mini sürümlerini piyasaya sürmek oldukça mode. Sega da, Genesis Mini konsolunu 19 Eylül'de piyasaya sürecek Firma, çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalar ile, eklenen son oyunları paylaştı. Oyunlar konusunda Sega'nın yavaş davrandığı söylenebilir. Firma, oyunların tamamını bir kerede açıklamak yerine, yavaş yavaş açıklamayı tercih etti. Duyurulan son 12 oyunla beraber mini konsol şu anda 42 oyuna sahip. En son yapılan duyuruda belirtilen oyunlar ise Alisia Dragoon, Columns, Darius, Dynamite Headdy, Eternal Champions, Kid Chameleon, Light Crusader, Monster World IV, Road Rash II, Strider, Tetris, Virtua Fighter 2.
İlk duyurusunun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçen mini konsol, uzun bir zamandan beri bekleniyor. İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülmesi planlanan konsol, Sega'nın tasarımı ve yazılımı tekrar düzenlemek istediğini söylemesi ile ertelenmişti. Bazı diğer mini konsolların yaşadıkları düşünülürse, bu kararın belki de doğru karar olduğu söylenebilir.
Yayımlanan videolara bakıldığında ise menünün başarılı gözüktüğünü ve tema müziği, yerleşim ve kaset tasarımı gibi detaylara önem verildiğini söylemek mümkün. İsterseniz menü ekranını değiştirerek, 42 oyunun tamamını sadece isim olarak tek sayfada görmeniz mümkün oluyor.
Cihaz, tanıtımlarda oldukça başarılı ve sorunsuz gözükse de, gerçek performansı resmi olarak piyasaya sürülmesinin ardından anlayacağız. Neyse ki konsol için çok uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek ve sadece birkaç ay sonra, 19 Eylül tarihinde, 79.99 dolar fiyatı ile satışa sunulacak.
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