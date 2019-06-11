George R.R.Martin İmzalı Elden Rings Geliyor!
DarkSouls'un yapımcısı FromSoftware ve Game of Thrones yazarı George R.R. Martin, Elden Rings ile ortak bir dünya yaratıyor!
- Levent Öztürk
George R.R. Martin ve FromSoftware'in birlikte çalıştıkları söylentileri bir süredir devam ediyordu ve artık, bu söylenti gerçeğe dönüştü: Elden Ring geliyor!
Oyun hakkında çok fazla detay bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bazı şeyler de yok değil: PS4, Xbox One ve PC için sunulacak ve bu da oyunun muhtemelen yeni nesil konsolların çıkış tarihinden önce yayımlanacağı anlamına geliyor. Oyun, fantezi aksiyon-RPG türünde yer alacak ve Dark Souls'un yaratıcısı Hidetaka Miyazaki ile George R.R. Martin tarafından oluşturulan bir dünyada geçecek.
Bu detayların dışında bilinen çok az şey bulunuyor ancak oyunun tanımlaması "FromSoftware'in şu ana kadarki en büyük oyununun her köşesinde tehlike ve keşifler bekliyor" cümlesini barındırıyor.
FromSoftware ve George R.R. Martin arasında bir ortaklığın pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacağı söylenebilir. FromSoftware'in oyunlarında, sıklıkla ölümle karşılaşılması alışıldık bir şey ve R.R. Martin'in hikayelerinde de en sevilen karakterler bile ölümden kaçamayabiliyor. Dark Souls serisi, Bloodbourne ve daha yeni Sekiro: Shadows Die Twice oyunları karanlık dünyalarda geçiyor olsa da, R.R. Martin ile yapılacak ortak çalışmanın daha canlı ve renkli bir dünya ile sonuçlanması mümkün.
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