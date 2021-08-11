Gerçek Bir Jurassic Park Kurma Girişimine Büyük Tepkiler Geliyor!

Endonezya hükümeti, Komodo Adası'nı nesillerdir orada yaşayan 2.000 civarında insan da dahil olmak üzere insanlara kapatmasının üzerinden sadece 3 yıl geçti. Ama bu karar, geçtiğimiz yıl "derin cepleri olan ziyaretçiler" için hızla tersine dönmüştü. Hiç beklenmeyen bir kararla birlikte hükümet, burada gerçek bir Jurassic Park kurmaya karar vermişti. İddialı turizm projesinin inşaatı geçtiğimiz yıl başladı, ancak bir Komodo ejderinin bir kamyon ile yüzleştiği çarpıcı bir fotoğrafının sosyal medyada viral hale gelmesiyle kısa süre sonra eleştiriler almaya başladı.
Fotoğrafın Komodo Ulusal Parkı içindeki Rinca Adası'nda çekildiğini iddia eden Save Komodo Now (Komodo'yu Şimdi Kurtarın) koruma grubu, "Komodo ejderleri, motorların kükremesini ve duman kokusunu ilk kez duyuyor" yazdı ve ekledi: "Bu projelerin gelecekteki etkisi ne olacak? Hala korumayı önemseyen var mı?"
Ancak Endonezya hükümeti çevrecilerin eleştirilerine meydan okuyor. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) yetkililer, bir Dünya Mirası Komitesi konferansında son zamanlardaki çağrıların görmezden gelindiğini bildirdi.
Yetkililer, turizm planlarının yasadışı balıkçılık üzerindeki etkisini ve nadir ejderlerin (ve yerel insanların) habitatlarının yok edilmesini vurgulayarak hükümetten güncellenmiş bir çevresel etki değerlendirmesi talep ettiklerini söylüyor. Endonezya hükümetinden bir temsilci Reuters'e yeni bir değerlendirmenin üzerinde çalışıldığını söylese de, görünüşe göre kimse UNESCO'ya bilgi vermedi.
Yetkililerin ve diğer pek çok kişinin endişe duymasının bir nedeni, projenin kesin detaylarının hala açıklanmış olmaması. Hükümet defalarca projenin yerel Komodo ejderi nüfusu için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını söylese de, UNESCO yeni turistik cazibe merkezinin adaya her yıl yaklaşık yarım milyon ziyaretçi getirmeyi hedeflediğine dair endişelerini dile getirdi: Yeni turist sayısının "COVID-19 salgını öncesine göre ziyaretçi sayılarının iki katından fazla" olduğunu belirten raporda, "bu turizm modelinin Devlet Partisinin kitle turizminden daha sürdürülebilir yaklaşımlara geçme vizyonuna nasıl uyduğu sorusunu gündeme getiriyor" deniliyor.
Endonezya'da yaklaşık 3.100 vahşi Komodo ejderi bulunuyor bunların yarısından fazlası kendi adını taşıyan adada yaşıyor. Komodo ejderleri, 3 metreye kadar çıkan uzunluklarıyla, dünyadaki en büyük kertenkele türü ve en büyük zehirli hayvan. Besin zincirinin üst kısmında yer almalarına rağmen (apeks yırtıcılar), savunmasız olarak sınıflandırılırlar ve sıklıkla yasadışı avlanma ve kaçakçılığın kurbanı oluyorlar. Bu nedenle Komodo Ulusal Parkı, 30 yıldan daha uzun bir süre önce bu görkemli canavarlar için bir sığınak olarak kuruldu ve bu yüzden yaşam alanlarına yaklaşmakta olan "Jurassic Park" tatil bölgesi hakkında bu kadar fazla gerilim var.
Devam eden eleştirilere ve endişelere rağmen, Endonezya hükümeti "premium turizm noktası" olarak adlandırdığı şeyi inşa etme planlarını hayata geçirmeye kararlı görünüyor. İnşaat salgından etkilenirken, Şubat ayında yapılan bir açıklamada, projenin önümüzdeki yıl Bali'de yapılacak G20 zirvesinden önce tamamlanması hedeflendiği bildirildi.
Endonezya çevre bakanlığında üst düzey bir yetkili olan Wiratno, Reuters'e verdiği demeçte, "Bu proje devam edecek" dedi ve ejderlere bir etkisi olmadığını iddia etti.
Hükümetin bu sonuca nasıl ulaştığı henüz belli değil ve nesiller boyunca Komodolarla birlikte yaşayan yerli halk, kertenkelelerin "Jurassic Park" projesinin neden olabileceği azalan yaşam alanıyla başa çıkamayacağından korkuyor...
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