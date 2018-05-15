Gerçek Çerçevesiz İlk Telefon Bu Olabilir

Telefon devi, dünyanın "ilk gerçek çerçevesiz" telefonunu tanıtmak üzere olduğunun işaretini verdi!

Lenovo Z5, Gerçek Çerçevesiz İlk Telefon Olabliir

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

çerçevesizden sonra dört gözle beklenen bu durumda ekransız olmalı! böyle giderse bir çip kulağa bir tane çipde dişe takılır böylece kimse cep telefonu yükünü yanında taşımayacak.

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