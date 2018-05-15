Gerçek Çerçevesiz İlk Telefon Bu Olabilir
Telefon devi, dünyanın "ilk gerçek çerçevesiz" telefonunu tanıtmak üzere olduğunun işaretini verdi!
Son yıllarda telefonların ekranları kesintisiz olarak büyürken, çerçeveleri iyice küçüldü. iPhone X, çentiği dışında tamamen ekrandan oluşan bir yüzeye sahip. Şimdi ise Lenovo, çentiği de tarihe karıştıracak bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor.
Lenovo'nun başkan yardımcısı Chang Cheng, Çin'in sosyal ağı Weibo'da paylaştığı görüntüyle merak uyandırdı. Cheng, paylaştığı çizimin Lenovo Z5'e ait olduğunu söylüyor. Paylaşılan çizimde telefonun sadece bir kısmını görebiliyoruz. İddiaya göre telefon, yüzde 95 ekran-gövde oranı sunuyor. iPhone X'te bu oran yüzde 82,9 iken Samsung Galaxy S9'da yüzde 83,6.
Telefonun ön kamerayı ve önde bulunan diğer bileşenleri nereye yerleştirdiği konusunda herhangi bir bilgi yok. Kameranın içeriden çıkan bir mekanizmaya sahip olması veya bir şekilde ekranla bütünleştirilmiş olması, ihtimaller arasında.
Lenovo Z5 hakkında tüm bildiklerimiz, şimdilik bunlardan ibaret. Bu yüzden telefon yakın bir zamanda gerçeğe dönüşmeyebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
çerçevesizden sonra dört gözle beklenen bu durumda ekransız olmalı! böyle giderse bir çip kulağa bir tane çipde dişe takılır böylece kimse cep telefonu yükünü yanında taşımayacak.