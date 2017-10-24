Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Kuvvet Birleştirdiler!

Nokia, Microsoft ve birkaç büyük firma, Suriyeli mültecileri İsveçlilerle gerçek zamanlı olarak konuşturacak bir teknoloji geliştiriyor!

Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Kuvvet Birleştirdiler!

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