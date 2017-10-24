Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Kuvvet Birleştirdiler!
Nokia, Microsoft ve birkaç büyük firma, Suriyeli mültecileri İsveçlilerle gerçek zamanlı olarak konuşturacak bir teknoloji geliştiriyor!
Suriye'deki İç Savaş'tan kaçan ve geçtiğimiz birkaç sene içerisinde İsveç'e yerleşen mültecilerin çoğu, farklı kültüre ayak uydurmakta zorluk çekiyor. Nokia, İsveçli mobil sağlayıcı Tele2 ve kar amacı gütmeyen kurum Reach for Change, Microsoft'un teknolojisinden faydalanarak bir gerçek zamanlı çeviri sistemi geliştirdi.
Telefon üzerinde çalışan "Call Together" adlı proje, genç İsveçli ve Suriyeli sığınmacılar arasında test ediliyor. Test süreci içinde Suriye Arapçası - İngilizce arasında gerçek zamanlı çeviri de birinci dil olarak denenecek. Sürecin sonunda dört çift arkadaş, gerçek zamanlı telefon çevirisi hizmetini değerlendirmeye yardımcı olacak.
Nokia'nın üst düzey yöneticilerinden Peter Wennerström, projenin önemini şu sözleriyle vurguladı:
"Bu çözümü test etmek ve uygulamak bize heyecan veriyor. İsveç'te yaşayan insanların, konuştukları dile bakılmaksızın, ülkedeki toplumsal işlevleri anlayabileceği ve bunlarla ilgilenebilmesi esastır. Bu teknoloji herkesin kullanımına hazır olduğunda, toplumun iletişim potansiyelinin sınırı kalmayacak. Bu girişimle Nokia, müşterileri ile işbirliği içinde bağlantısız kişileri birbirine bağlayarak teknolojinin avantajlarını topluluğa getirebilir."
Projeye katılan tüm taraflar, projeyle ve projenin toplum içinde sağlayacağı bağlantıyla ilgili duydukları heyecanı vurguluyorlar...
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın