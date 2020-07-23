Gerçekten Fiyat/Performans Canavarı mı? İşte Elephone PX İncelemesi!

Bugünkü incelememizde uygun fiyatlı telefonları değerlendireceğiz. Bunlardan son zamanlarda ülkemize yeni giren Elephone markasının yeni modeli PX'i bu incelememizde özellikleriyle tanıyacağız ve uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisi için ne kadar uygun, özellikleriyle ne denli tatmin edici, bunların cevaplarını hep birlikte arayacağız.
Şimdi önce Elephone markasını tanımak lazım pek tabii ki. Elephone, Çin menşeli bir akıllı telefon üreticisi. Çin'in Shenzhen kentinde 2014 yılında kurulan bu şirket, artık farklı pazarlarda da genişleme yoluna gidiyor. Geçtiğimiz ay Türkiye pazarına da girdiler ve burada Arena Bilgisayar güvencesiyle beraber raflarda yer aldılar.
Elaphone'un şu an 4 farklı modeli bulunuyor. Bunlar Elaphone U3H, Elaphone A7H, Elaphone A6Max ve ayrıca bir de bizim elimizdeki Elaphone PX modeli şu an satışta görülebiliyor. Elaphone PX fiyatı 1899 TL. Bu fiyatıyla artık giriş – orta segment diyebileceğimiz kategoriye oturan Elaphone PX, bakalım detaylarında bizlere neler sunuyor? Kimileri bu telefon için fiyat/performans canavarı demiş, gelin bakalım gerçekten de öyle mi?
Elephone PX Tasarımı Nasıl?
Öncelikle Elephone PX'i tasarımıyla yakından tanıyalım. Elimde şirketin Breathing Crystal adını verdiği buz mavisi rengiyle bulunan telefon, genel hatlarıyla plastik bir gövdeden oluşuyor. Ancak arka yüzeyde yansımalı bir malzeme kullanılmış, bu da bir nebze de olsa telefonun cam malzeme içerdiğini düşündürebiliyor.
Elephone PX, aslında kalın bir telefon; fakat kenarlara doğru fazlasıyla inceltilmiş, bu da elinizde tuttuğunuzda kaba bir telefon hissiyatı kesinlikle yaratmıyor. Telefon en kalın yeri olan ortası 9.8 mm iken, kenarlara doğru 6 mm'ye kadar incelebiliyor. Telefonun ağırlığı da sınıfı için uygun, 189 gram.
Elephone PX'in çevresine baktığımızda ilk söyleyebileceğimiz detay, üstte yer alan pop-up kamera alanı oluyor. Bu fiyat kategorisinde sanıyoruz ki başka pop-up'lı kamera yok. O anlamda fark yarattığı açık. Hem pop-up kameranın kullanım farklılığı yaratması, hem de pop-up kameranın yer almasıyla genişleyen ekran görünürlüğünün oldukça önemli detaylar olduğu kesin.
Telefonun alt kısmına baktığımızda da burada USB-C portu ile hoparlör mazgallarını buluyoruz. Elephone PX, tek hoparlörlü bir telefon; her iki mazgaldan ses gelse de, bunlardan sadece sağ taraftakinde hoparlör yer alıyor. Bu pek problem değil, zira kategorisinde de durum farklı değil. Ancak Elephone PX'te 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması oldukça üzücü. Tek seçeneğiniz USB-C veya bluetooth kulaklıklar oluyor. Kutu içeriğinde bir kulaklık bulunmadığını da söyleyelim. Bu arada telefonda FM Radyo desteği yer alıyor, ancak bunun için de bir kulaklığa ihtiyacınız olacak.
Kutudan kulaklık çıkmıyor dedik, ancak silikon kılıf mevcut, ayrıca ekran koruma bandının da unutulmamış olması sevindirici.
Elephone PX'in arkasında parmak izi sensörü var. Fiziksel sensör yoluyla parmağınızı kolayca taratabiliyorsunuz. Bu sensör rahat şekilde de kilidi açabiliyor, elbette üst seviye telefonlardaki hızı beklemeyin; fakat sınıfı dahilinde oldukça hızlı davrandığını söyleyebiliriz. Yüz tanıma sistemi ise bulunmuyor. Bunun yerine pin, desen ve parola yöntemlerini parmak izine alternatif şekilde tercih edebiliyorsunuz.
Elephone PX, çift SIM kart desteği içeriyor. Sol yanda yer alan çekmecede hem SIM kart slotlarını hem microSD kart yuvasını bulabiliyorsunuz. Ancak burada hibrit sistem kullanılmış. Yani ikinci hattınızı, microSD kart takmazsanız kullanabiliyorsunuz.
Elephone PX Ekran Özellikleri
Elephone PX'in ekranı ince çerçevelerle çevrelenmiş, oldukça geniş bir alandan oluşuyor. Dediğimiz gibi buna ekranın üzerindeki pop-up kamera kullanımının da katkısı büyük. Ekran 6.53 inç boyutunda. Bu sayede geniş bir görüntü alanı sağlanıyor. Telefonun çözünürlüğü ise sevindirici, FHD+ olarak da bilinen 1080x2340 piksel çözünürlüğü mevcut. Bu fiyat kategorisinde 720p ekranların da olduğunu düşünürsek, bu çözünürlük değeri gayet iyi.
396 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekranda, IPS panel kullanılmış. Böylece ekranın iyi renk ürettiğini ve parlaklık değerinin de iyi olduğunu söyleyebiliriz. 420 kandela civarında bir parlaklığı bulunuyor telefonun, bu da yine ideal.
Bu arada ekranın Gorilla Glass ile korunduğunu söyleyelim. Her ne kadar seviyesi belirtilmemiş olsa da, yine de bir korumadır diyoruz. Ancak kutu içinden çıkan bandın önemi büyük, eğer olur da bu telefonu alırsanız, onu muhakkak ekrana yapıştırın.
Elephone PX Özellikleri Neler?
Şimdi Elephone PX'in biraz teknik özelliklerine bakalım ve çok güçlü bir telefon olmadığını, bir canavar olmadığını baştan söyleyelim. Zira telefonda MediaTek 6763 işlemci tercih edilmiş ve bu oldukça zayıf bir işlemci tercihi doğrusu. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, Helio P23 adıyla da biliniyor ve 4 adet 2.0 GHz frekanslı, 4 adet 1.5 GHz frekanslı çekirdeklerden oluşuyor. Piyasada ülkemizde çok yaygın olmasa da, bazı modellerde bu işlemciyi görebiliyoruz. Teknik taraftan devam edelim, performans analizine geleceğiz.
Elephone PX'te ayrıca Mali-G71 GPU yer alıyor. Bu GPU'yu daha önce Samsung Galaxy M20'de de görmüştük. İyi iş yaptığını söyleyebiliriz. Az sonra telefonun PUBG değerlendirmesinde de bulunacağız.
Telefonda 4 GB RAM yer alıyor, ayrıca 64 GB depolama alanı mevcut durumda. Dediğimiz gibi, bu alanı microSD kart ile arttırabiliyorsunuz.
Elephone PX'te işletim sistemi Android 9. Evet, işletim sistemi olarak bir adım geriden geliyor bu model ve bu onun eksiklerinden biri oluyor. Ana hatlarıyla stok Android'in kullanıldığı telefonda, performansa ilişkin notlarımıza gelelim şimdi.
Elephone PX Performansı Nasıl?
Söylediğimiz gibi Elephone PX'teki işlemci çok güçlü bir model değil. Bu da telefonun çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırdığında kasılacağı anlamına geliyor. O nedenle bu telefonun daha çok sade kullanımlar için tercih edilebileceğini söylemek lazım. Zaten sınıfı dahilinde bir performans canavarı olmasını ummak biraz naif bir yaklaşım olur, fakat yine de özellikle arayüzde zaman zaman geçişlerdeki takılmaların da göze battığını söylemek lazım.
Öte yandan uygulamaların açılma süresi de pek hızlı değil. Bunu zaten kullanırken görebiliyorsunuz. Mesela Google Play Store'da da dolaşırken, ekran gecikmeleriyle karşılaşmanız mümkün. Öte yandan oyun tarafında da özellikle PUBG ve Asphalt 9 gibi oyunlarda önemli bir yükleme süresi karşınıza çıkıyor.
İşlemcinin sentetik test sonucuna baktığımızda bunun sebebini görebiliyoruz. Zira Elephone PX, Geekbench'te tekli çekirdek skoruyla 160 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 820 puan toplayabiliyor ve bu da zayıf bir değer oluyor doğrusu. Saf işlemci gücüne diğer donanımları da ilave ettiğimizde ise bu fiyat segmentinin iyi modelleri arasına girdiğini de söylemek gerek.
Zira AnTuTu Benchmark testine baktığımızda Elephone PX'in bu testten 105 bin 568 puan aldığını görüyoruz. Bunu da tabloda diğer rakipleriyle yan yana yerleştirdiğimizde, Huawei P9, Honor 8C ve Samsung Galaxy M20 modelleri arasında bir noktada bulunuyor Elephone PX. Tablonun ucuna doğru yerleşen telefonlar ise, fiyatları ile 2000 TL'nin üzerine çıkıyorlar. O anlamda fiyatı çerçevesinde olabildiğince iyi bir model olmuş demek lazım Elephone PX için.
Elephone PX PUBG Oyun Performansı Nasıl?
Bu arada Elephone PX'in oyun performansına da değinmek gerekli. Evet, Elephone PX ile günümüz popüler oyunları üst grafik kalitesinde oynayamıyorsunuz, fakat zaten beklenti de bu olmamalı. Sınıfı için gayet iyi bir oyun performansı sağladığını söyleyebiliriz. Mali-G71 GPU bu konuda işini iyi yapıyor ve 4GB RAM'in kullanılmış olması da Galaxy M20 ve Redmi 8A'nın karşısındaki elini kuvvetlendiriyor Elephone PX'in.
Elephone PX ile PUBG Mobile oynayabiliyorsunuz. Evet, ilk başta bir süre oyunun açılmasını beklemeniz gerekebiliyor ve grafik ayarlarını da aşağı çekmeniz lazım. Fakat sonrasında sıkıntısız şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Ufak tefek takılmalar tabii ki var, ancak bunlar kabul edilebilir değerler.
Aynı şekilde Asphalt 9'da da değerlendik Elephone PX'i ve benzer şeyleri onun için de söyleyebiliriz. Yani telefonu sınıfı için değerlendirecek olursak rahat bir oyun deneyimi elde edebildiğinizi söyleyebiliriz.
Bu arada hazır yer gelmişken, telefonun pil performansından da bahsedelim. Elephone PX'te 3300 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. Bu pil ile genel kullanımla günü rahat çıkartabiliyorsunuz. Eğer sıkı oyuncu iseniz, PUBG'de 30 dakika sonucunda şarjın yüzde 8'lik bir değer kaybettiğini göreceksiniz. Bu da yine sınıfı için gayet iyi bir değer oluyor.
Fakat iyi bir oyun deneyimi için pil oranının yüzde 20'nin altına düşmemesi gerekli. Aksi halde grafikler dağılabiliyor ve oyun oynanmaz hale gelebiliyor; bunu da ek bilgi olarak iletmiş olalım.
Elephone PX Kamera Özellikleri
Elephone PX, kamera konusunda çok zengin bir model değil, fakat sınıfındaki bazı modellere göre ise arkada çift kamera bulundurmasıyla alternatif olabiliyor. Zira bu fiyat kategorisinde genellikle tek kameralı telefonların olduğunu görebiliyoruz, ancak çift kameralı olanlar da elbette var. Öte yandan Elephone PX, başta da söylediğimiz gibi özellikle pop-up kamera tercihiyle farklılık gösteriyor.
Şimdi Elephone PX'te arkada yer alan kameraların 16 MP ve 2 MP şeklinde olduğunu söyleyelim. Bu 16 MP olan kameramız ana kamera, 2 MP olan ise derinlik sensörü olarak yer alıyor. Yani bu telefonla alan derinlikli, bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyoruz.
Ön kamera da, pop-up şeklinde, motorize yapılı bir kullanımla karşımıza çıkıyor. Arayüzden ön kamerayı seçtiğinizde, hemen yerinden çıkabilen bu pop-up kamera da yine 16 MP şeklinde bir lens içeriyor.
Hem ön hem arka kamerayla Full HD video kaydı yapabildiğiniz telefonda, arkada LED flaş bulunuyor, ön kamerada ise böyle bir seçenek veya ekran flaşı yok.
Kamera performansı sınıfı için yeterli diyebiliriz, büyük beklenti içinde olmamak lazım. Deklanşör gecikmesi oldukça kısa, fakat ön kamera ile selfie çekerken telefonu hareket ettirirseniz fotoğraflar flu çıkabiliyor.
Kamera arayüzünde de geniş seçenekler yok. Gayet basit ve sade bir yazılım mevcut. Fotoğraf, video, yüz güzelliği modu ve portre modu arasında dolaşıyorsunuz. Başka bir seçenek bulunmuyor.
Sonuç
Elephone PX, 1899 TL fiyatla 2000 TL altı fiyatlı telefonlar arasında pop-up kamerasıyla fark yaratıyor, yalnız öte yandan diğer özellikleriyle bahsedildiği gibi bir fiyat/performans canavarı olmuyor. Ancak fena bir telefon da değil, teknik özelikleri neticesinde yapabileceği bütün işleri yapıyor. Bu arada muadillerinde de durum pek farklı değil zaten, onu da söylemek lazım. Sade kullanımlar için gayet yeterli olacaktır, zorlayıcı uygulamalarla yormazsanız ihtiyacınızı karşılayacaktır. Eğer daha hızlı bir telefondan buna geçerseniz, elbette bocalarsınız, fakat ilk kez akıllı telefon satın alacak veya 2000 TL altında iş görecek bir model bakanlar için bir seçenek oluyor.
O nedenle satın alırken diğer modellerde de göz gezdirmeniz veya daha iyi bir cihaz istiyorsanız, 2000 TL üzerine çıkmanız daha iyi olacak demek de lazım. Zira akıllı telefon pazarındaki fiyatlar yükseldi ve yükselmeye ne yazık ki devam ediyor.
CHIP Online Notu: %75
+ Geniş ekran
+ Pop-up kamera kullanımı
+ İdeal oyun performansı
+ Parmak izi sensörü
+ Silikon kılıf & ekran koruma bandı
+ Çift SIM kart desteği
- Android 9
- Zayıf işlemci tercihi
- 3.5 mm kulaklık girişi yok
- Parmak izi tutuyor
Elephone PX Alternatifleri Neler?
Elephone PX'e alternatif olarak Alcatel 3X, Neffos X9 veya Samsung Galaxy M20 modelleri de değerlendirilebilir.
Kimler Elephone PX Satın Almalı?
Sade kullanımlar için pahalı olmayan bir akıllı telefon satın almayı düşünenler Elephone PX'i tercih edebilirler.
Elephone PX Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 9
İşlemci: MediaTek MT6763
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.5 GHz
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Boyutu: 6.53 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
Bellek (RAM): 4 GB
Grafik İşlemci: Mali-G71
Dahili Depolama: 64 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 16 MP
Arka Kamera: 16 MP & 2 MP
Batarya: 3300 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11n
Bluetooth: 4.2
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Yok
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Yok
Boyutlar: 76 x 163 x 9.8 mm
Ağırlık: 189 gr.
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