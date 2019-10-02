"Geri Dönülemez Noktaya Yakınız" Uyarısı!
Telefonlar ve diğer teknoloji ürünlerinde kullanılan bazı nadir elementler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya!
- Levent Öztürk
Royal Society of Chemistry (RSC) tarafından yapılan uyarıya göre cep telefonlarının, tabletlerin ve PC'lerin üretiminde kullanılan nadir elementler, eski cihazlar geri dönüştürülmedikleri için yok olma riski ile karşı karşıya. Organizasyonun söylediğine göre indiyum, itriyum veya tantal gibi elementler, stoklar tükendikçe sadece bir asır içerisinde yok olabilir.
Yapılan tahminlere göre sadece Birleşik Krallık içerisinde 40 milyon kullanılmayan cihaz var ve evlerin %82'si en az bir adet kullanılmayan cihaz barındırıyor. Sadece %18'i geri dönüştürmeyi planlarken, %14'ü de cihazlarını satmayı düşünüyor.
Geri dönüşüm yapılmamasının en büyük sebepleri ise veri gizliliği endişeleri ve geri dönüşümün nasıl yapılacağının bilinmemesi olarak gözüküyor. RSC CEO'su Robert Parker'ın söylediğine göre kimyagerler şimdiden bu nadir elementleri tekrar kullanabilmek ve cihazlardaki kullanımlarını azalmak için çığır açıcı çözümler üzerinde çalışıyor: "Bu sorunun kimyasal çözümleri onlarca yıl uzakta olabilir ve bu süre içerisinde, özellikleri sağlık, iş hayatı ve evlerimizde kullandığımız teknolojiler için eşsiz olan bu malzemelerin bazıları için geri dönülmez noktaya gelebiliriz."
RSC'nin önerisi, üreticilerin geri satın alım teklifleri sunmaları yönünde. Ayrıca cihazları daha uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlamaları gerekiyor. Organizasyon, kullanıcıların verileri kolay bir şekilde güvenli ve emniyetli olarak silebilmelerini ve aktarabilmelerini de istiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın