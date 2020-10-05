Geri Dönüşüme Giden iPhone'ları Çalıp Satmışlar

Apple'ın geri dönüşüm için gönderdiği 100.000'den fazla iPhone, iPad ve Apple Watch'ın, geri dönüşüme girmek yerine çalınarak yeniden satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Bu sefer dava açan taraf Apple!

Apple, eski geri dönüşüm ortağı GEEP Canada'ya sökülmesi için gönderdiği en az 103.845 iPhone, iPad ve Saati çaldığı ve yeniden sattığı iddiasıyla dava açıyor. The Logic'in haberine göre Apple'ın iddianamesinde "En az 5 ton ağırlığında Apple cihazı tahrip edilmeden GEEP'in tesislerinden çıktı. Bu bilgi GEEP'in kendisi tarafından da doğrulandı" yazıyor.

The Logic'in haberine göre Apple, Ocak 2015 ile Aralık 2017 arasında geri dönüşüm firmasına 500.000'den fazla iPhone, iPad ve Apple Watch gönderdi. Apple bir denetim yaptığında, bu cihazların yüzde 18'inin hala hücresel ağlar üzerinden internete eriştiğini keşfetti. Bu yüzde 18, hücresel ağ kullanmayan Apple cihazlarını içermiyor, dolayısıyla cihazların daha da yüksek bir yüzdesinin yeniden satılma olasılığı bulunuyor.

Apple, eski ortağından tazminat olarak en az 31 milyon Kanada doları (yaklaşık 22,7 milyon ABD doları) istiyor. Geri dönüşüm firması her türlü suçlamayı reddediyor, ancak bir hırsızlık olduğunu inkar etmiyor. Firmanın açıklamasına göre bu cihazlar firmanın üç çalışanı tarafından çalındı ve firma bu üç kişiye de dava açmış durumda.  

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