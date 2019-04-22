Geri iade istedi, 10 telefon daha aldı
Bozuk Pixel 3 telefonunu iade etmek isteyen kullanıcıya 10 telefon gönderildi!
- Levent Öztürk
Sorunlu Pixel 3'ü için geri ödeme almak isteyen bir müşteri, Google tarafından kendisine 10 telefon daha gönderildiğini fark etti.
Bu hikaye, Reddit kullanıcısı Cheetoz tarafından anlatıldığı üzere, ters giden bir müşteri hizmetleri hikayesi. Cheetoz'un söylediğine göre, telefonunu iade ederek 1000$ satın alım fiyatını geri almak istiyordu ancak sadece satış vergisini karşılamak için olan 80$ kendisine geri gönderdi. Cheetoz'un sinirini bozan durum, sonrasında ilginç bir şekilde gelişti. Alacağı olan 900$ yerine, 10 adet pembe Pixel 3 ile karşılaştı.
Finansal olarak avantajlı bir durumda olduğunu kabul eden Reddit kullanıcısı, yine de doğru olan şeyi yaparak telefonları iade etmek istediğini söylüyor. Ancak iade işleminden önce, en başta istediği gibi kendi parasının geri ödenmesi gerektiğini söylüyor.
Kullanıcı, eğer düzgün bir destek almazsa ekstra 9 telefonu 1000 dolarlık geri iade isteği ile iade etmeye çalışacağını, eğer bu iade reddedilirse de kendisine ödenmeyen asıl iade parasını karşılamak için bu telefonları satacağını belirtiyor. Bu seçeneklerin doğru olmadığının farkında olduğunu da belirten kullanıcı, artık sabrının ve seçeneklerinin azaldığını hatırlatıyor.
Cheetoz'un bu tehditleri işe yaramış da olabilir. Pixel Topluluğundan bir Google temsilcisi, Cheetoz'un açtığı Reddet başlığına verdiği bir cevapta, durumu incelemek için bilgilerini istemiş durumda. Google ise bunun dışında henüz konu hakkında yorum yapmış değil.
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