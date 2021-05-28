Getir bu kez Amsterdam'da: Sırada iki ülke var

Evlere sipariş uygulaması Getir bugünden itibaren Amsterdam'da da hizmet verecek. Getir'in hedefinde şimdi iki şehir var.

Getir bu kez Amsterdam'da: Sırada iki ülke var

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