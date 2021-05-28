Getir bu kez Amsterdam'da: Sırada iki ülke var

Getir'in Kurucusu Nazım Salur twitter'dan paylaştığı mesajda "Getir bugünden itibaren Amsterdam sokaklarında. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi yeni ülkelerde de sevdirmeye devam. Paris ve Berlin yakında" dedi.
Bu yıl Londra'da da hizmet vermeye başlayan Getir, yakın zamanda Almanya, Fransa, Hollanda ve Brezilya'da da operasyonlarını başlatacağını duyurmuştu.
Getir bugünden itibaren Amsterdam sokaklarında. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi yeni ülkelerde de sevdirmeye devam. Paris ve Berlin yakında! @getir pic.twitter.com/VEERB89RZ8— Nazım Salur (@NazimSalur) May 28, 2021
YATIRIMLAR ALMIŞTI
Getir Türkiye'nin 2. 'unicorn'u olmuştu. Nazım Salur, Ekonomist Dergisi'ne verdiği röportajda, "Son iki yıldır çok önemli yatırımlar aldınız ve Türkiye'nin yeni unicorn'u oldunuz. Bu yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:
2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı, Seri A turunda Getir'e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı. 2021 yılının ocak ayında ise ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldık.
Mart ayında tamamladığımız üçüncü yatırım turu ile 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin unicorn'u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana yurtdışına Getir'i 'Getir' adıyla götürebilme hedefimizi ise ocak ayının sonunda Londra'da gerçekleştirmeyi başardık.
"DÜNYAYI TAKİP EDİN VE İYİ BİR FİKİR BULUN"
Nazım Salur, aynı röportajda Start Up'lar için de şu önerilerde bulunmuştu: "Start up'lara verebileceğim ilk tavsiye, dünyayı takip etmek ve iyi bir fikir bulmak. Daha sonra doğru zamanda, doğru ekiple ve doğru bütçeyle işe başlanılması da çok önemli. Girişimcilerin bugün en önemli yanlışı bence girişimlerin gerçek ihtiyaçlarının epeyce altında fonlarla işlere başlamaları.
Yetersiz miktarda yatırımla yola çıkan girişimciler pazarlama, tanıtım gibi önemli konularda çok çekingen ve korkak davranmak zorunda kalıyor ve bu nedenle aslında belki de başarılı olacak birçok girişim hedefine ulaşamıyor."
"HİKAYEYİ SONDAN YAZMAYA BAŞLADIK"
"Biz Getir'i kurarken hikayeyi sondan başa yazdık. Dünyada bir ilk olarak 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılara ulaştırarak, bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi hedefledik. Şu anda da hayata geçirdiğimiz her çalışmada önce hedefimize karar verip hikayeyi sondan başa yazmaya devam ediyoruz.
Ek olarak, teknolojik girişimlerde, doğru zamanda, doğru bütçeyle ve doğru ekiple işe başlanılması da çok önemli. Biz Getir'in iyi bir fikir olduğunu biliyorduk ve en büyük şansımız bu üç maddeyi de sağlıklı şekilde bir araya getirebilmemiz oldu. "
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın