Getir, n11'e Ortak Oldu

Getir'in Türkiye'nin öncü alışveriş platformlarından n11'e yatırım yapmak için ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Rekabet Kurumu'nun onayı sonrası Getir, sermaye artırımı ile n11'e ortak olurken şirketin yönetiminden de sorumlu olacak.