Getir'in ABD'deki Üçüncü Durağı Boston Oldu!

Şikago ve New York'ta hizmet vermeye başlayarakABD'ye hızlı bir giriş yapan Getir, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston'da sipariş almaya başladı.

Getir'in ABD'deki Üçüncü Durağı Boston Oldu!

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