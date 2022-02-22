GetsuFumaDen: Undying Moon Artık "Tam Olarak" Steam'de

Konami Digital Entertainment B.V., geçtiğimiz bahar aylarında Steam® üzerinde Erken Erişim sürümü olarak yayınlanan oyunu GetsuFumaDen: Undying Moon'un, bugün itibarıyla Erken Erişim'den çıktığını ve tam sürüme geçtiğini duyurdu. Geçen hafta Nintendo Switch™'e gelen GetsuFumaDen, bugün aldığı 1.0 güncellemesiyle masaüstü bilgisayarlar için tam sürüme geçiyor.
GetsuFumaDen: Undying Moon'un Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
1000 yıllık barış dolu geçen, huzurlu bir döneminin ardından, cehennemin mührü kırılıyor ve kötü ruhlar açılan geçitten dünyaya akın etmeye başlıyor. Yıkımın eşiğine gelen dünyayı kurtarmak için klanının lideri olan Getsu Fuma, cehennemin en derin çukurlarına inerek kötülüğü kökünden temizlemek zorunda.
GetsuFumaDen Erken Erişim döneminde Steam® Topluluğu, resmi Twitter ve resmi Discord sunucusundan gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok güncelleme aldı. Bu süreçte oyuna yeni aşamalar, karakterler, silahlar, boss'lar (ve daha fazlası!) eklendi. Oyunun en güncel sürümü bugün itibarıyla yeni Nintendo Switch™ oyuncularının da beğenisine sunuluyor. Geliştiriciler önümüzdeki günlerde GetsuFumaDen'e yeni içerikler eklenmeye devam edeceklerinin altını çiziyorlar.
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